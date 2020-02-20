Dört büyüklerin başkanları bir araya gelecek

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, bir araya gelecek.

TSYD'den yapılan açıklama şöyle:

"TSYD Levent Tesisleri’nde 26 Şubat 2020 Çarşamba günü saat 11.00’de Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor Başkanlarının katılacağı bir açık oturum düzenlenecektir.

Tarafsız bir ortamda ve moderatörlüğünü Türkiye Spor Yazarları Derneği Genel Başkanı Oğuz Tongsir'in yapacağı bu açık oturum bütün ulusal televizyonlar tarafından canlı olarak yayınlanacaktır."