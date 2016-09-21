Trabzon'daki sel felaketinde 2 kişi hayatını kaybetti

Trabzon'da meydana gelen selde 2 kişi hayatını kaybetti.

Sabah saatlerinde başlayan ancak ilerleyen saatlerde etkisini artıran şiddetli yağmur nedeniyle Ağasar deresi ile bazı küçük dereler taştı, ilçe merkezinde çok sayıda ev ve işyerinin bodrum ve giriş katlarını su bastı.

Cadde ve sokakların yer yer suyla dolduğu ilçe merkezinde araçlar su altında kaldı, mahsur kalan vatandaşları da itfaiye ekipleri kurtardı.

Elektriklerin kesik olduğu ilçede, yağışın kesilmesi sonrasında Trabzon Büyükşehir ve Beşikdüzü Belediyesi iş makineleri tıkanan menfezleri açmak ve biriken suları temizlemek için çalışma başlattı.