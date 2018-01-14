Trabzon'da yolcu uçağı pistten çıktı

Trabzon Havalimanı’nda yaşanan kazada, bir yolcu uçağı inişe geçtiği sırada kontrolünü kaybederek pistten çıktı. Pist kenarındaki alana hızla ilerleyen uçak, yağmur nedeniyle yumuşayan zemin sayesinde durabildi.

Uçağın kurtarılması için çalışmalar başlatıldı. Yaşanan kazada yolcu ve mürettebattan kimse yaralanmadı. Uçaktaki yaklaşık 162 yolcu tahliye edildi.

Vali'den açıklama

Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Ankara-İstanbul seferini yapan yolcu uçağının Trabzon Havalimanı'na indikten sonra pist başına ilerlerken pistten çıktığı kazayla ilgili açıklama yaptı.



Mürettebat ve yolcuların sağlıklı bir şekilde tahliye edildiğini belirten Vali Yavuz, "Trabzon-Ankara seferini yapan, özel bir havayoluna ait uçak, iniş yaptıktan sonra pist başına ilerlediği sırada henüz bilinmeyen nedenle pistten çıktı. Olayda ölen ya da yaralanan yok. Uçağın 162 yolcusu ve mürettebatı sağlıklı bir şekilde tahliye edildi. Havalimanını sabah saat 8'e kadar uçak trafiğine kapatıldı" dedi.

Sabah'ta yer alan habere göre 11 yolcunun tedbir amaçlı ambulanslarla Trabzon'daki çeşitli hastanelerde kaldırıldığı öğrenildi. Yolcuların ciddi yaralanmaları veya sağlık sorunlarının bulunmadığı ancak talepleri üzerine hastanelere kaldırıldıkları bildirildi.

Yolcular o anlatı anlattı

Trabzon Havaalanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkan uçaktaki yolculardan Fatma Gördü, "Benzin kokmaya başladı. Yangın çıkacağını düşündük ondan korktuk." dedi.

Fatma Gördü, Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde yaptığı açıklamada, olayın piste indikten sonra gerçekleştiğini dile getirerek, "Piste indik, biraz gittik müthiş bir gürültü oldu, sallanmaya başladık. Yan tarafa yattık, ön taraf aşağı, arka taraf havaya kalktı. Panik oldu, millet bağıran çağıran" diye konuştu.

Yangın çıkmasından korktuklarını dile getiren Gördü, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Benzin kokmaya başladı. Yangın çıkacağını düşündük ondan korktuk. Panik yaptı millet. Hamile kadınlar, çocuklar vardı. Uyumuyorduk. Uçağın çakıldığını hissettim ben zaten. Ön taraftaydık, arka taraf tamamen arkaya kalktı. insanlar panik yapınca bir şeyler söylendi ama anlaşılmıyor gürültüden. Arka kapıdan çıkın diyor ama herkes birbirinin üstünden geçmeye çalışıyor. Berbat bir durum."

"Kurtulmamız mucize"

Yolculardan Yüksel Gördü de "O anlar anlatılmaz yaşanır ancak. Bir mucize bizim kurtulmamız. Yanabilirdik, patlayabilirdi, denize uçabilirdik. Çok şükür Allah'ıma buna da şükür. Aklıma geldikçe delirecek gibi oluyorum." dedi.

Gördü, uçakta kızının da olduğunu ifade ederek, kızının tedbir amacıyla hastaneye götürüldüğünü söyledi.

Pegasus'tan açıklama

Pegasus'un iniş sırasında pistten çıkan uçağıyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:

"PC8622 Ankara - Trabzon uçağı hakkında!

Pegasus Hava Yolları’na ait PC8622 nolu Boeing 737-800 tipi TC-CPF tescilli 21:25 Ankara kalkışlı Ankara-Trabzon uçağının, bu akşam (14 Ocak 2018) Trabzon Havalimanı’na iniş yaptığı sırada pistten çıktığı bilgisini doğrulamaktan dolayı üzgünüz. Uçağımızdaki 162 yolcu, 2 pilot ve 4 kabin görevlisi tahliye edilmiştir. Herhangi bir can kaybı veya yaralanma bulunmamaktadır.

Konuyla ilgili gelişmeler hakkında kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir.

Saygılarımızla,

Pegasus Hava Yolları"