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Yaşam

Trabzon'da tarihi binadan başına taş düşen Fransız kadın yaralandı

Yaralanan kadın, ambulansla kaldırıldığı Fatih Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı

14 Ağustos 2018 00:02

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde tarihi binadan başına taş düşen Fransız kadın yaralandı.

Kunduracılar Caddesi'nde tarihi bir binanın balkonu altındaki taşlar koparak, yaz tatili için eşinin memleketi Trabzon'a gelen, ailesi ve yakınlarıyla yürüyen Fransız Lidya Udan Orhan'ın başına düştü. 

Yaralanan Orhan, ambulansla kaldırıldığı Fatih Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Olay yerinde güvenlik görevlileri inceleme yaparak emniyet şeridi oluşturdu.

Emniyet Müdürü Orhan Çevik de olay yerine gelerek bilgi aldı. 

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