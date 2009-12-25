Trabzon'da AKP il yönetimi istifa etti

T24- AK Parti Trabzon İl Başkanı Ahmet Metin Genç, kendisi ve yönetim kurulunun istifa ettiğini açıkladı.

Genç, her Ankara ziyaretinde yerel basında 'bunlar Ankara'ya çağrıldı, görevden alınıyor' şeklinde çeşitli haberlerin yer aldığını belirterek, ''Basın bu konuyu sürekli olarak speküle etti. Geldiğimiz noktada son bölge ziyaretlerinde Başbakanımız Erdoğan'la görüştük ve bu spekülasyonun devam ettiğini aktardım. Daha sonra genel merkez teşkilat başkanımızla görüştüm'' dedi.

Bütün bu görüşmelerin ardından gelinen son noktayı, dün akşam parti yöneticileriyle birlikte değerlendirdiklerini ifade eden Genç, ''Hiç bir zaman AK Parti ve AK Partili olmayı tartıştırmadık. Geldiğimiz noktayı da değerlendirerek, partimizin bu konuda hala tartışılmasına müsaade etmemek adına bütün yönetici arkadaşlarımızla birlikte istifa kararı aldık. İnşallah bu karar herkes için hayırlı olur'' diye konuştu.

Genç, bir gazetecinin seçilen kişiler olarak neden istifalarının istendiği yönündeki sorusuna şu yanıtı verdi:

''Basının Anayasa ile teminat altına alınmış hür ve dokunulmaz düşünceleri, hür bir şekilde kamuoyuna yansıtmak gibi bir işleri olduğuna inanmaktayım. Her gidiş gelişte aynı yorumlar rahatsız edici oldu. Partimizin ülke genelindeki sürecini, Türkiye'nin durumunu da enine boyuna değerlendirdik ve böyle karar verdik. Diğer illerle ilgili olarak çok detay bilgi sahibi olmadığım için yorum yapmam doğru olmaz. Ben, genel merkezin ya da Başbakanın 'sizi görevden alacağız, istifa edin' şeklinde açık bir tavırları olmamıştır. Biz görüşüyorken basının 'görevden aldılar' yönünde eleştirileri oldu. Ben net ifade ediyorum, bu şekilde bir tavırla karşı karşıya kalmadık.





