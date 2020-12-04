Trabzon Valisi: Temaslı durumda olan vatandaşlar kendilerini gizliyor

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, son aylarda Koronavirüs vakalarında yüzde 50 artış yaşandığını belirterek, temaslı kişilerin kendilerini gizlediği söyledi.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Koronavirüs vaka sayısında ciddi artış olan iller arasında Trabzon’un da olduğunu açıkladı. Bakan Koca, Trabzon’da vaka sayılarında yüzde 50 artış yaşanırken, yoğun bakım yatak doluluk oranının yüzde 75 olduğunu belirtti. Kentte vaka artışlarında temaslı kişilerin kendilerini gizlemelerinin büyük payı olduğu belirlendi.

"Temaslı durumda olan vatandaşlar kendilerini gizliyor"

Koronavirüs taşıyan hastalarla temaslı bireylerin, salgının yayılma hızında çok kritik önemi olduğuna dikkat çeken Vali Ustaoğlu, "Temaslı durumunda olan vatandaşlarımızın kendilerini gizlediğini görüyoruz. Bu noktada hastalarımızın da kendileriyle temas eden yakınları, akrabaları, iş arkadaşları, bulundukları ortam gibi elzem bilgileri, ilgili sağlık personeline mutlaka eksiksiz bildirmesi gerekiyor. Bu konu, hem vicdani sorumluluktur, hem vebaldir, hem de kul hakkıdır. Temaslı olup olmadığını bildirmek yasalarımız gereği de mecburidir" dedi. (DHA)