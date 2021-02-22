Trabzon Valisi, şehirde 68 bölgenin karantinaya alındığını duyurdu

koronavirüs vakalarının en yoğun görüldüğü illerden olan Trabzon'da Vali İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şehirde toplam 68 bölgenin karantinaya alındığını duyurdu.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, kentteki 8 ilçede toplam 68 yerleşim yerinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) karantinası uygulandığını duyurdu.

Ustaoğlu paylaşımında "Kendini koru kentini kurtar" etiketini kullandı ve "Değerli hemşehrilerim, bugün itibarıyla 8 ilçemizde 4 mahalle, 4 apartman ve 60 hane olmak üzere, toplam 68 yerleşimde karantina uygulamaktayız. Lütfen tedbirlere uyalım, salgının daha ileri boyutlara taşınmasına hep birlikte engel olalım" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 8-14 Şubat tarihleri arasında 100 bin kişiye düşen vaka sayısını açıklamıştı. Trabzon, 100 bin kişiye 228 vaka sayısıyla Türkiye'de virüs yoğunluğunun en çok görüldüğü şehirdi.