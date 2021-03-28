Trabzon Uzungöl'de imar planına durdurma kararı

Trabzon’un Çaykara ilçesindeki Uzungöl’de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan imar planı mahkemeye taşındı .Mahkeme, plan esaslarına, imar mevzuatına, üst ölçekli plan hükümlerine ve kamu yararına uyarlık görülmediğini, dava konusu olan planın hukuka aykırı olduğu ve davacı taraflar açısından telafisi güç zararlara sebebiyet verebileceği gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2019 yılında, ‘1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı’ hazırlandı. Askıya çıkan plan, 80’e yakın noktada parsel anlaşmazlığı nedeniyle şehircilik ilkelerine ve imar mevzuatına aykırı olduğu gerekçesiyle yargıya taşındı. 30 kişi planın yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Trabzon İdare Mahkemesi’ne dava açtı. Dava kapsamında bölgede bilirkişi keşfi de yapıldı. Mahkeme, plan esaslarına, imar mevzuatına, üst ölçekli plan hükümlerine ve kamu yararına uyarlık görülmediğini, dava konusu olan planın hukuka aykırı olduğu ve davacı taraflar açısından telafisi güç zararlara sebebiyet verebileceği gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Trabzon İdare Mahkemesi’nin ara kararına sevinen Uzungöl sakinleri, iptal edilmesini bekledikleri planda kendilerinin de talepleri ile ortak düzenleme yapılmasını istedi.

İdris Akyüz, imar planında sayısı 80’i bulan farklı noktaya itiraz edilerek vatandaşların dava açtığını söyledi. Akyüz, kararın ara karar olduğuna ve mahkeme sürecinin devam ettiğine dikkat çekerek, “Mahkeme, ara karar olarak 6 vatandaşın davasına yürütmeyi durdurma kararı verdi. Trabzon Şehir Plancıları Odası da ayrıca planın geneli üzerinde bir dava açmıştı, bu ise henüz sonuçlanmadı. Vatandaşların sıkıntılarını ve taleplerini karşılanması için açılan bu davaların bizim asıl hedeflerimize ulaştıracaktır” dedi.

Akyüz şu ifadeleri kullandı:

“Asıl amaç küçük olan parsellerin bütünsel olarak kullanılmasını sağlamak iken maalesef karşımıza çıkan sonuç 40 hatta 80 ortaklı alanlar. Bu da gelecekte karşımıza çıkabilecek sorunların önünü açıyordu. Planı orada yaşayan insanlarla birlikte devletin de beklentilerini karşılayacak şekilde yerinde uygulanabilir bir plan olmasını talep ediyoruz. 56 yıldır Uzungöl'de plan olmasını bekliyoruz. Bugüne kadar planlar geldi ve itirazlar sonucu iptal edildi. Bu planın uygulayıcıları burada yaşayanların hassasiyetlerini dikkate alarak, beraber ortak bir çerçevede plan yapalım ve daha sonra vatandaşın itiraz etmesini de engellemiş oluruz. “