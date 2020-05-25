'Trabzon Opera Binası yeniden açılsın' talebi

Trabzon’da yok olan bir opera binası küllerinden doğmak için ilgi bekliyor. 1908 yılında yapılan ve 1958’de yıkılan tarihi bina, 62 yıllık özlemin timsali olurken, tiyatro sanatçısı Ali Poyrazoğlu, yeniden açıldığı taktirde ücretsiz 5 gösteri yapacağını açıkladı.

Hititlerin, Perslerin, Romalıların geçtiği bir yol olan ve dünya tarihinin yaşayan en eski kentlerinden biridir Trabzon.

Medyatava'nın haberine göre; İpekyolu’nun ayağını denize değdirdiği ve bilinen dört bin yıllık tarihiyle birçok kültür katmanını içinde barındıran kent, yolları genişletilmek istenirken sanat damarları daraltılarak yok edildi. Ve şimdilerde tarihi kazıyarak geçmişini arıyor.

Padişah onayıyla yapıldı

Trabzon Opera Binası, 1908’de (Bazı kaynaklara göre 1912 tarihinde yapımına başlandığı da söylenmektedir.) bugünkü adıyla Atatürk Meydanı’nın hemen doğusunda yer alan bölgede, padişahın oluru ile Fransız bir şirket tarafından İtalyan mimarisi ile yapılmış ve 1937 yılına kadar tiyatro ve müzik salonu olarak kullanılmış.

Ali Poyrazoğlu: Ücretsiz 5 gösteri yapacağım

Ünlü sanatçıların, Trabzon Opera Binası'nın yeniden açılması için çağrıları artarak devam ediyor.



Son olarak Ali Poyrazoğlu da Twitter hesabından paylaşım yaparak şu ifadeleri kullandı: "Yeniden açılsın ücretsiz 5 gösteri yapacağım. Sözüm söz. Orkestrayı da yönetim 5 Carmen gösterisi. Söz."

Burçin Büke: 4 haftada her pazar resital yapacağım

Ünlü piyanist Burçin Büke de, "Trabzon Opera binası 1908... Tekrar açılsın, 4 hafta her pazar günü bir resital yapacağım. Sözüm söz..." ifadelerini kullandı.