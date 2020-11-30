Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi sahildeki görüntüye tepki gösterdi: Hakkımızı hiçbirine helal etmiyorum

Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Süleyman Türedi, sahilde dolaşanlara, “Hakkımızı hiçbirine helal etmiyorum” sözleriyle tepki gösterdi.

Facebook hesabı üzerinden paylaşım yapan Türedi, “Çoluğunu, çocuğunu, eşini, dostunu, annesini, babasını düşünen varsa; azıcık insafı ve vicdanı olan varsa evinde kalır ve çok gerekli olmadıkça evinden çıkmaz. Biz insanımıza yoğun bakım yeri bulmak için kafa patlatırken, elimizdeki tüm imkanları, tüm eforumuzu harcarken sahil kenarında yürüyüş yapan sağlığına çok düşkün !!! insanları gördükçe hakkımızı hiçbirine helal etmiyorum. Servisler ve yoğun bakımlar dolu, ne umuyorsunuz mucize mi? Öyle bir yeteneğimiz yok, sadece insanız. Ayıptır, günahtır. Sağlıkçı ya acımadığınızı biliyoruz da bari kendinize acıyın.” ifadesini kullandı.