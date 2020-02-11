Trabzon-Gümüşhane karayolu Zigana Dağı mevkiinde çığ

Trabzon-Gümüşhane karayolu Zigana Dağı mevkiinde bugün akşam saatlerinde çığ meydana geldi. Çığ nedeniyle ulaşıma kapanan yol ekiplerin çalışması sonrası tek şeritten açıldı. Çığ altında araç olup olmadığı henüz belirlenemedi.

Çığ saat 20.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Zigana Tüneli'nin Trabzon tarafına yaklaşık 2,5 km mesafede meydana gelen çığ nedeniyle Gümüşhane-Trabzon karayolu ulaşıma kapandı. Çığ sonrası yoldan geçen çok sayıda araç zarar görürken, çığ altında kalan araç olup olmadığı ile ilgili çalışma başlatıldı.

"Altta araç var mı yok mu henüz belirleyemedik"

Gümüşhane’nin Torul İlçe Kaymakamı Ömer Said Karakaş, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Çığdan zarar gören araçlar oldu, ama altta araç var mı yok mu henüz onu belirleyemedik" dedi.

Karakaş, yaptığı açıklamada, yolun tek şeritten çığ sonrası ulaşıma açıldığını belirterek "Yol şuan için tek şeritten ulaşıma açıldı. Yolda çığdan zarar gören araçlar oldu ama altta araç var mı yok mu henüz onu belirleyemedik. Vatandaş olabilir de olmayabilir de diyor. Bir aracın kar altında kalıp kalmadığı ile ilgili bir bilgi henüz bizde yok. Bu konuyu değerlendiriyoruz. AFAD, jandarma ve Karayolları ekipleri orada" diye konuştu.