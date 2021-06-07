Trabzon'da kadın cinayeti: Medine Seyis, okul bahçesinde bıçaklanarak öldürüldü

Trabzon'da, Medine Seyis (43) erkek arkadaşı olduğu öne sürülen B.T. tarafından okul bahçesinde bıçaklanarak öldürüldü. Polis, kaçan B.T.'nin yakalanması için çalışma başlattı.



Olay, saat 14.30 sıralarında, 1 No'lu Erdoğdu Mahallesi'nde, 24 Şubat Ortaokulu'nun bahçesinde meydana geldi. Medine Seyis, yanına gelen ve erkek arkadaşı olduğu iddia edilen B.T.’nin bıçaklı saldırısına uğradı. Karnından bıçaklanan Seyis, yere yığılırken, B.T. de olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine okul bahçesine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Seyis, ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Medine Seyis, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Polis ekipleri, kaçan B.T.'nin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)