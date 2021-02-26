Trabzon'da hamsi lüks oldu; balıkçılar da vatandaşlar da umudunu kesti

Karadeniz'de bir süre uygulanan hamsi avı yasağının ardından denize açılan tekneler hamside umduğunu bulamadı. Özellikle yılbaşından itibaren tezgahlarda bolca görülmeyen hamsi, az avlandığından Trabzon'da bugünlerde kilosu 25 TL'den satılırken hem balıkçılar hem de vatandaşlar hamsiyi unuttu.

Trabzon'daki balıkçılar vatandaşın artık hamsiden vazgeçtiğini belirtti. Fiyatının da, daha önceki yıllara göre tavan yaptığını söyleyen balıkçılar sezondan umduklarını bulamadıklarını dile getirdi.

Karadeniz'de uygulanan hamsi avı yasağı bitse de balıkçılar, hamsinin hâlâ bol olmadını söyledi. Balıkçılardan Atakan Baş, vatandaşın artık hamsiyi sormadığını belirterek, "Hamsi işi yavaş yavaş bitiyor. Bu sene hamside umduğumuzu bulamadık fazla bol olmadı. Bundan sonra çeşit balıklara döneceğiz. Vatandaş artık hamsiden vazgeçti sormuyor. Bu sezon hamsi 10 TL'ye kadar gerilemişti ancak şu anda kilosu 25 TL'ye çıktı tavan yaptı. Bundan sonra hamsi işi biraz zor olur" dedi.

"Bu sezonu böyle tamamlayacağız"

Balıkçılardan Hasan Şahin ise, vatandaşın hamsiden umudunu kestiğini ifade ederek, "Hamsi yasağı geldikten sonra azalmaya başladı. Çok az geliyor, fiyatı da biraz pahalı. Dolayısıyla fazla da rağbet yok. Vatandaş ucuz yemeye alıştığı için pek fazla rağbet etmiyor. 7,5-10 TL olan hamsi şimdi 25 TL. Artık Mart ayı geliyor hamsinin de yavaş yavaş sonu geliyor. Bu sezonu böyle tamamlayacağız. Kalite, kalite fiyatı değişiyor. Vatandaş fiyatlardan şikayetçi, eski satışlarımız artık yok. Vatandaşlarda balıkçılarda hamsiden umudunu kesti, unuttu. Bu sezon böyle geçti" diye konuştu.

Vatandaşlar da bu sene istedikleri gibi hamsi yemediklerini belirterek, 25 TL'lik fiyatı da pahalı bulduklarını söyledi. Hikmet Aydın isimli vatanda, Trabzon'da hamsinin artık lüks olduğunu belirterek, "Bu sene ilk defa hamsi yiyeceğim ancak istediğim hamsi bu değil. Trabzon'da hamsi lüks oluyor" dedi. (İHA)