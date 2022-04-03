T24 LogoT24 Logo
Çevre

Trabzon'da 2 ölü yunus daha sahile vurdu

03 Nisan 2022 13:13

Trabzon’un Sürmene ilçesi sahiline geçen hafta kayalığa vuran ölü yunusun ardından, aynı sahilin kumsalında 2 ölü yunus daha görüldü.

İlçe sahilinde yürüyüş yapanlar, kumsal ve kayalık alanda hareketsiz 2 yunus olduğunu fark etti. Yaklaşık 2 metre uzunluğundaki  yunuslar için Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü’ne haber verildi. Gelen ekipler, öldükleri belirlenen, vücudunda kesici ya da delici alet yaraları görülmeyen yunusları, sahilden kaldırdı. Geçen hafta sahilde kayalık alana 1 ölü yunus daha vurmuştu. (DHA)

TrabzonSürmeneölüyunussahil
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24