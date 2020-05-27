"Trabzon'a göktaşı düştü; birçok ilden görüldü" iddiası

Sosyal medyada Trabzon, Artvin, Erzurum, Erzincan, Muş civarlarına göktaşı düştüğü iddia edildi.

Trabzonlu vatandaşlar bir ışık topu gördüklerini iddia ettiler. Bazıları göktaşı olduğunu savunurken, görenlerin şaşkınlıkla izlediği olayın ne olduğu merak konusu oldu.

Trabzon'un yerel medyası 61saat.com'un Emniyetten aldığı bilgilere göre; Trabzon Emniyeti, kentin birçok ilçesinden bu tür ihbarlar geldiğini doğrularken yeryüzü ile alakalı bir durum olmadığını ve gelişmeleri anbean takip ettiklerini belirtti.