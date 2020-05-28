Birçok ilden görülen göktaşı ile ilgili açıklama: Bunun meteor olduğu kesin

Ege Üniversitesi (EÜ) Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ozan Ünsalan, birçok ilden görünen ve göktaşı olduğu değerlendirilen cismi değerlendirirken, "Bunun meteor olayı olduğu kesin" dedi.

Dün akşam (27 Mayıs) akşam saatlerinde gökyüzünde parlayan bir cismin düştüğü bazı vatandaşlar tarafından görüldü. Göktaşı olduğu değerlendirilen cisim Trabzon, Artvin, Malatya, Elazığ, Bingöl, Diyarbakır, Erzurum, Sivas, Tunceli, Erzincan ve Ardahan başta olmak üzere birçok şehirde göründü. Göktaşı olduğu değerlendirilen cisim, cep telefonu ve güvenlik kameraları tarafından görüntülenirken, uzmanından da çok önemli bir açıklama geldi. Ege Üniversitesi (EÜ) Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ozan Ünsalan, olayla ilgili yaptığı açıklamada, bunun bir meteor olayı olduğunu ifade etti. Ünsalan, vatandaşlardan kendileriyle temas halinde olmalarını rica etti.

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"Dünyaya bir göktaşı çarpması mümkün"

Doç. Dr. Ozan Ünsalan, yaptığı açıklamada bunun bir meteor olayı olarak değerlendirebilmenin kesin olduğunun altını çizerek, "Çeşitli illerden bazı raporlar geliyor. Yetkili merciler ve vatandaşlarımız bize ulaştırdılar. Biz de olayı araştırmaktayız. Şöyle sorular geliyor esasında; bir takım raporlar ve bilgilerde: 'NASA'nın açıkladığı olaylarla bir ilgisi var mı' diye. Şunu baştan kesinlikle söyleyelim. Açıkça söyleyelim ki, dünyaya bir göktaşı çarpması mümkün. Her gün esasında dünyaya göktaşı çarpıyor. Muhtemelen Erzurum'da, Muş'ta, Trabzon'da ve Rize'de gözlenmiş bu olay. Vatandaşlarımızdan da bize ulaşmaya devam ediyor. 2-3 saniye kadar sürüyor; bir gök gürültüsü ile birlikte ve arkasından bir patlamadan bahsediliyor. Bunun meteor olayı olduğu kesin" dedi.

Doç. Dr. Ozan Ünsalan

"Karadeniz'e düşmüş olabilir"

Ülkenin doğu ve Karadeniz illerinde görülen bu olayın ardından göktaşının nereye düşmüş olabileceğine ilişkin de konuşan Doç. Dr. Ozan Ünsalan, göktaşının Karadeniz'e düşmüş olabileceğini bildirdi. Doç. Dr. Ünsalan, "Bir yandan uydu görüntülerinden de takip ediyoruz; bunları bulmaya çalışıyoruz. Hem biz hem de NASA'daki temas noktalarımız bunları bulmaya çalışıyor. Şunu söylemekte fayda var diye düşünüyorum. İlk belirlemelere göre Erzurum tarafından Artvin'e doğru bir gidiş söz konusu. Burada bir de Batum tarafından Karadeniz'e düştüğü ile ilgili şüphelerimiz var. Fakat bu yine fark edebilir. Gürcistan tarafına da da düşmüş olabilir; kuzey batı tarafından denize düşmüş olma ihtimali de söz konusu. Çünkü birçok Karadeniz ilinde de görülmüş" diye konuştu.

"Bu tam anlamıyla bir meteor olayıdır"

Konuyla ilgili ilerleyen zamanlarda açıklama yapılacağına da değinen Doç. Dr. Ünsalan, bu olayın tam anlamıyla bir meteor olayı olduğunun altını çizdi. Doç. Dr. Ünsalan, "Bu tam anlamıyla bir meteor olayıdır; bunu da net bir şekilde söyleyelim. Bir patlamanın, ardından gelmiş olması, 2-3 dakika içerisinde bir şok dalgası şeklinde karşımıza çıkması; burası kesin. Dolayısıyla olayın takipçisiyiz. Sizlerle de temasta olmayı düşünüyoruz. İlerleyen saatlerde olabilir, ilerleyen zamanda olabilir. Bu konu ile ilgili ayrıntılı açıklamaları da tekrar yapmayı düşünüyoruz" açıklamasında bulundu. (İHA)