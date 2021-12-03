Toyzz Shop, Barbie Tekerlekli Sandalye Bebeği’nin tüm geliriyle TOFD’ye destek olacak

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Toyzz Shop, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği ile anlamlı bir iş birliğine imza attı. Engelli bireylerin yaşam koşullarının iyileştirilmesine katkı sağlamayı amaçlayan Toyzz Shop, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü itibarıyla mağazalarında satışa sunacağı “Barbie Tekerlekli Sandalye Bebeği” koleksiyonunun tüm gelirini Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’ne aktaracak.

Toyzz Shop, engelli bireylerin toplumun her alanında daha iyi yaşam koşullarına sahip olabilmesi için Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği ile ortak bir projede buluştu. İş birliği kapsamında, belirli bir süre yalnızca Toyzz Shop mağazalarında ve toyzzshop.com’da çocuklarla buluşacak “Barbie Tekerlekli Sandalye Bebeği”nin satışlarından elde edilecek tüm gelir, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’ne aktarılacak.

“Engelleri hep birlikte yıkabilmeyi umut ediyoruz”

İş birliği ile hem çocuklara farkındalık kazandıracakları ve hem de omurilik felçlilerine destek verecekleri için gurur duyduklarını belirten Toyzz Shop Pazarlama Direktörü Pelin Haşimzade, “Bir milyardan fazla insan, çeşitli engelleri nedeniyle hayatı daha zor şartlar altında yaşıyor. Sosyal hayata aktif katılamamalarının yanı sıra, eğitim, istihdam, bakım desteği ve daha birçok konuda ne yazık ki haklardan faydalanamıyorlar. Bize göre engeller yalnızca zihnimizde. Dolayısıyla her bireyin, toplumun her alanında eşit şartlarda olması gerektiğine inanıyoruz. Toyzz Shop olarak, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle engelli bireylerimizin yaşadığı zorlukların üstesinden gelmelerine elimizden geldiğince destek olmak istedik ve “Toyzz Shop ve Barbie ile Engel Tanıma” dedik. “Barbie Tekerlekli Sandalye Bebeği”ni mağazalarımızdan ve toyzzshop.com’dan satın alacak herkes, engelli bir bireyin özgürce sokağa çıkabilmesi, güven içinde bakım desteği alabilmesi, iş bulup kariyer yapabilmesine katkı sağlayacak. Çocukların duygusal, zihinsel ve fiziksel gelişimlerini destekleyici oyuncaklar sunan bir marka olarak, Barbie Tekerlekli Sandalye ürünü ile çocuklara farklılıklara saygı göstermemiz gerektiğini ve eşit olduğumuzu en doğru yoldan göstermeyi amaçlıyoruz. Farklılıkları birer zenginlik olarak görmeyi ve zihnimizdeki engelleri hep birlikte yıkabilmeyi umut ediyoruz” dedi.

“Çocukların farkındalık kazanması bizim için çok önemli”

Toyzz Shop ile hayata geçirilen bu anlamlı iş birliğinden mutluluk duyduklarını ifade eden Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Genel Başkanı Semra Çetinkaya, “TOFD olarak 20 yılı aşkın süredir Türkiye’de omurilik felçlisi bireyler için çalışıyoruz. Omurilik felçlisi bir bireyin sosyal hayata kazandırılması, istihdamı ve eşit bir yaşam hakkı elde etmesi her zaman için önceliğimiz. Engelsiz yaşam hakkında hayatın her alanında farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda yetişkin bireylerimizin yanı sıra çocuklarımızın da bilinçlenmesi büyük önem arz ediyor. Toyzz Shop’la hayata geçirdiğimiz proje bu nedenle çok anlamlı. Proje sayesinde minikler Barbie Tekerlekli Sandalye Bebeği ile gerçek hayatta da omurilik felçlisi arkadaşlarının olabileceği farkındalığını kazanacak. Satışlardan elde edilen gelir ise psikolojik, ekonomik ve sosyal desteğe ihtiyacı olan daha fazla omurilik felçlisi bireye ulaşmamızı sağlayacak. Projede emeği olan herkese teşekkür ediyoruz” dedi.