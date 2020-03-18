Toyota, Koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretime iki hafta ara verecek

Ford Otosan dün KAP'a yaptığı açıklamada, 30 Mart-4 Nisan tarihleri arasında Gölcük fabrikasında üretimi ara vereceğini bildirirken, bugün de Japon Toyota'dan Türkiye dahil Avrupa'daki tüm üretimi 2 hafta durduracakları açıklaması geldi.

Markanın Corona virüsünden etkilenen diğer tesisleri ise Fransa’da yer alan Onnaing, İngiltere’de yer alan Burnaston ve Deeside tesisleri 18 Mart tarihine kadar ve Çek Cumhuriyeti’nde yer alan PSA ile ortak üretim gerçekleştirilen Kolin fabrikası 19 Mart tarihine kadar üretime ara vermiş durumda. Ayrıca son olarak Polonya’da bulunan Walbrzych ve Jelcz-Laskowice tesisleri 18 Mart tarihine kadar kapalı

Hyundai: Hyundai Assan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar ise şu an için İzmit fabrikalarında yeni i10 üretiminin yapıldığını ancak yeni i20 üretimine, G.Kore’den uzman teknik personel gelemediği için başlanamadığını söyledi. Kibar, karantina sürecine de bağlı bu sorunu çözmeye çalıştıklarını belirtiyor.

Honda: Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer, Gebze’de Civic Sedan üretimine aynen devam ettiklerini belirterek, “Zaten parçaların (üretim) çoğu Çin ve Japonya’dan geliyor. Parça üretimi bu ülkelerle devam ediyor. Çift vardiya üretime devam ediyoruz” dedi.

Renault: Oyak Renault, fabrika bünyesinde kurmuş oldukları yönetim komitesi ile gelişmeleri günlük olarak takip ettiklerini ve üretimin devam ettiğini açıkladı. Ayrıca Sağlık Bakanlığı'nın yönergeleri doğrultusunda önleyici tedbirler alıp, çalışanları korunma konusunda bilinçlendiriyorlarmış.

Tofaş: Fiat, Avrupa'da neredeyse tüm fabrikalarında üretime ara verirken, Türkiye'deki fabrikası olan Tofaş ise üretime devam ediyor. Tofaş'tan yapılan açıklamada, kendilerinde bir değişiklik olmadığını, üretimin aynen devam ettiği belirtildi.