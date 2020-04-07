Toyota, Koronavirüs'le mücadele için yüz siperi üretecek

Japon otomobil üreticisi Toyota, haftada 500 ve 600 arasında medikal yüz siperi üretimine başlayacaklarını duyurdu. Toyota, yüz siperlerini üç boyutlu yazıcı kullanarak üretecek.

Toyota, Koronavirüs'le mücadele kapsamında yüz siperi üretiminin çoğunu Japonya'daki fabrikalarda gerçekleştirecek. Şirket tarafından yapılan açıklamada "Toyota, ön cephedekilere yardım edebilmek ve Covid-19'un yayılmasını önlemek için ne gerekiyorsa yapacak" dedi.

Şirket aynı zamanda termometre ve diğer koruyucu ekipmanların üretimi için çalışacaklarını ve araçlarını insanları sağlık merkezlerinden evlerine taşımak için kullanıma alabileceklerini açıkladı.