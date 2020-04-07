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Koronavirüs

Toyota, Koronavirüs'le mücadele için yüz siperi üretecek

Toyota, üç boyutlu yazıcı kullanarak haftada 500 ve 600 arasında siper üretmeyi planlıyor

07 Nisan 2020 11:30

Japon otomobil üreticisi Toyota, haftada 500 ve 600 arasında medikal yüz siperi üretimine başlayacaklarını duyurdu. Toyota, yüz siperlerini üç boyutlu yazıcı kullanarak üretecek. 

Toyota, Koronavirüs'le mücadele kapsamında yüz siperi üretiminin çoğunu Japonya'daki fabrikalarda gerçekleştirecek. Şirket tarafından yapılan açıklamada "Toyota, ön cephedekilere yardım edebilmek ve Covid-19'un yayılmasını önlemek için ne gerekiyorsa yapacak" dedi. 

Şirket aynı zamanda termometre ve diğer koruyucu ekipmanların üretimi için çalışacaklarını ve araçlarını insanları sağlık merkezlerinden evlerine taşımak için kullanıma alabileceklerini açıkladı. 

 

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