Touristica Seyahat Acentesi 2013 rezervasyon verilerini açıkladı

Touristica Seyahat Acentesinin 2013 yılı verilerine göre, erken rezervasyon döneminde Kıbrıs ve Belek bölgeleri tatilciler tarafından en çok tercih edilen bölgelerin başında geliyor. Özellikle son yıllarda büyük bir atağa geçen Kıbrıs otelleri, Türkiye’ye çok yakın bir lokasyon olmasına rağmen farklı bir coğrafyada ve kültürde tatil yapma imkânı sunması nedeniyle tatilcilere cazip geliyor. Antalya’nın en önemli turizm bölgelerinden biri olan Belek bölgesi de en çok tercih edilen bölgelerin başında geliyor. Özellikle; balayı çiftleri ve deluxe otel seven tatilciler tarafından Belek otelleri yoğun ilgi görüyor.

Erken rezervasyon dönemi hakkında değerlendirmelerde bulunan Touristica İç Turizm Müdürü Birol Eren, "Misafirlerimizin yaptırdıkları erken rezervasyonları incelediğimizde Kıbrıs ve Belek otellerine daha fazla ilgi olduğu görülüyor. 2013 yılı erken rezervasyon dönemimiz son bulmasına rağmen yaz boyunca son dakika fırsatları sayesinde misafirlerimize avantajlı tatil imkânı sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Ege’de En Çok Tercih Edilen Bölge Bodrum Oldu

Erken rezervasyon döneminde Ege bölgesinde; Bodrum en fazla tercih edilen bölgelerin başında geldi. Bodrum otelleri; hemen her tatilciye uygun konsepti ve fiyat aralığı sayesinde 2013 yılında başarılı bir grafik sergiliyor.