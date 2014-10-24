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Dünya

Total CEO’sunun öldüğü uçağın kara kutusu çözüldü

Kaza anında uçakta geçen konuşmaların dökümünün şimdilik yayınlamayacağı ifade edildi

24 Ekim 2014 10:10

Rusya'nın başkenti Moskova Vnukova Havalimanı'nda kalkışı sırasında piste çıkan kar kürüme aracına çarparak düşen ve Fransız petrol şirketi Total CEO'su Christophe de Margerie ile birlikte 4 kişinin ölümüne neden olan Falcon tipi uçağın kara kutusu çözüldü.

Falcon tipi uçağın kar kürüme aracına çarptığı sırada havada olduğunu ve 248 kilometre hıza ulaştığını ifade eden Morozov, çarpışma anına kadar uçak sistemlerinde herhangi bir arızanın tespit edilmediği bilgisini paylaştı.

Uçak ekibinin kar aracını kalkıştan çok kısa süre önce fark ettiklerinin anlaşıldığını belirten Morozov, çarpışmanın iki pistin kesiştiği noktada olduğunu vurguladı. Morozov uçağın pistteki hareketinin stajyer operatör tarafından yapıldığına dikkat çekti.

Kulenin uçuş izni verdiği sırada pistin serbest olduğunu kaydeden Morozov, "Uçağa izin verildiğinde kalkış pistinde müsaitti. Ekip de kalkış iznini teyit ediyor. Yaklaşık 10 saniye sonra kar kürüme aracı sol taraftan piste giriyor. Kuleye kar kürüme aracının piste girişi ile ilgili herhangi bir izin talebi ulaşmıyor. Bu konuda herhangi bir konuşma kaydı yok" dedi.

Morozov, "Uçağın kalkışa başlamasından 14 saniye sonra kabin ekibi yolu kesen aracı fark ediyor. Bu durum ekipte herhangi bir korkuya yol açmıyor. Kalkış prosedürlere uygun bir şekilde devam ediyor. Bir 14 saniye sonra da uçak kar kürüme aracına çarpıyor. Kaza sonrası uçak sağ tarafa doğru yöneliyor ve yere düşüyor. Çarpışma öncesi uçak motoru ya da sistemle ilgili herhangi bir arıza görülmüyor" bilgisini paylaştı.

IAC'in kaza anında uçakta geçen konuşmaların dökümünü şimdilik yayınlamayacağını ifade eden Zayko da ilk bilgiler çerçevesinde henüz bir sonuca ulaşılmadığını, kayıtların ön parametrik ve ses analizlerinin yapıldığını söyledi.

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