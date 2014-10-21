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Dünya

Petrol devi TOTAL'in CEO'su uçak kazasında öldü

Rusya'nın başkenti Moskova’nın 'Vnukova' havalimanında 5 kişinin yaşamını yitirdiği uçak kazası meydana geldi

21 Ekim 2014 10:22

Total petrol şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Christophe de Margerie, Moskova havaalanındaki uçak kazasında hayatını kaybetti.

Havaalanı sözcüsü Elena Krylova, kazayla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Bu akşam havaalanında bir uçak, kar temizleme aracına çarparak düştü. Kazada üç mürettebat görevlisi ve bir yolcu hayatını kaybetti."

"Ölen yolcunun Total petrol şirketinin sahibi Christophe de Margerie olduğu teyit edildi."

De Margerie, 2007 yılından bu yana Avrupa'nın üçüncü en büyük petrol şirketi Total'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyordu.

Şirket de ölüm haberini teyit etti.

Uçak, Moskova'dan Paris'e gitmek üzere yola çıkmıştı.

 

'Koca Bıyık'

 

Christophe de Margerie, mezun olduğu 1974'ten bu yana Total şirketleri grubunda çalışıyordu.

63 yaşındaki yöneticinin işyerindeki lakabı "Koca Bıyık" idi.

Shell petrol şirketinin eski yöneticisi John Hofmeister, de Mergerie'nin ölümüyle ilgili BBC'ye "Hem bu endüstri için, hem de bu endüstrinin geleceği için çok büyük bir kayıp" yorumunda bulundu.

 

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