Tosya'da feci kaza: 11 ölü, 41 yaralı

Kastamonu’nun Tosya İlçesi’nde dinlenme tesislerine giren yolcu otobüsü karşı yönden gelen kamyonla çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 11 kişi öldü, 41 kişi yaralandı.



Kaza Tosya’nın Akçakavak köyü Suluca mevkiinde saat 04. 00 sıralarında meydana geldi. İstanbul'dan Ordu istikametine giden Bülent İlhan yönetimindeki Uzay Turizm'e ait 52 EK 044 plakalı yolcu otobüsü Nalbantoğlu dinlenme tesisine girerken karşı yönden gelen Engin Kangal yönetimindeki 28 K 0555 plakalı balık yüklü kamyon ile çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 11 kişi öldü. 41 kişi yaralandı.



Korkunç kaza sonrası yaralı yolculardan 10'u Tosya, 20 si Kastamonu, 11' i de Çankırı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralılardan bir bölümü ayakta tedavi edilip taburcu edildi.



Tosya Devlet Hastanesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, ölenlerden kimlikleri belirlenenler şöyle:



“Otobüs şoförü Bülent İlhan, Murat Güler, Habibe Yalman, Yeter Tan, Kazım Bakır, Ali Sayın ve İrfan Sade”



Kazada yaşamını yitirenlerin kimlikleri belirlenmeye çalışılırken, yaralanan otobüs yolcularının isimleri şöyle:



Musa Pürçek, Şevket Sargı, Dursun Yılmaz, Niyazi Aksu, Hüseyin Yurt, Hüsna Turan, Kadir Güney, Nihat Etgü, Zeynep Bolluk, Emine Tefir, Saniye Kalem, Yakup Arslan, Saadet Dürün, Seher Değirmen, Ahmet Şal, Günay Dikmen, Özcan Dikmen, Dursun Garac, Şenol Eren, Esma Deniz, Mehmet Çolak, Nazmi Çağmar, Ahmet Özcan, Mevlüt Aydoğdu, Hamide Aydoğdu, Emine Göme, İhsan Karapınar, Yeter Dülgü, Ahmet Dülgü, Nazmiye Kalem, Adem Kalem, Hatice Güney, Yahya Teyfik ve Mehmet Özdenbaşı.

