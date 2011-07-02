-TOSKAY'IN BAŞVURUSU YAPILDI TBMM (A.A) - 02.07.2011 - MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır, partisinin milletvekilleri tarafından Meclis Başkanı adayı gösterilen Antalya Milletvekili Tunca Toskay'ın başvurusunu TBMM Genel Sekreterliğine sundu. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan ile birlikte adaylık başvurusunu sunan Şandır, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Şandır, yeni dönemde, Genel Kurul salonunda, MHP'nin koltuklarının BDP Grubu ile yan yana olmasının kendileri için bir sorun teşkil etmediğini, BDP'nin de bunu sorun yapacağını zannetmediğini söyledi. CHP ve BDP'li milletvekillerinin henüz yemin etmemelerini değerlendiren Şandır, her iki partinin sergilediği ''boykot tavrının'' Türk demokrasisine ve milli iradeye yakışmadığını ifade etti. Anayasa'nın, milletvekilinin göreve başlaması için yemin etmesi gerektiğini kesin hükme bağladığını belirten Şandır, bu nedenle yemin etmeyen bir milletvekilinin, Meclis çatısı altında faaliyette bulunmasının hukuken meşru olmayacağını dile getirdi. Söz konusu milletvekillerinin ''eylemsiz'' milletvekilleri olduklarını söyleyen Şandır, ''Bu sayın milletvekilleri ancak yemin etme niyetiyle Genel Kurula girebilirler. Pazartesi günü eğer yemin etmek gibi bir niyetleri yoksa Genel Kurula girmeleri hukuken mümkün olmaz'' dedi. Şandır, yemin etmeyen milletvekillerinin görevlerini yapmadıklarını ancak onlar görevlerini yapmıyor diye Meclisin kapalı tutulmasının da söz konusu olamayacağını vurguladı. Demokrasiye, hukuka, yargıya dayatarak siyaset yapılamayacağına işaret eden Şandır, milletvekilleri yemin etmeyen partiler için makul bir süre beklenerek Meclis çalışmalarına katılmalarının talep edilmesi gerektiğini, bu sürenin takdirinin ise seçilecek yeni Meclis Başkanı'na ait olduğunu söyledi. -''DAYATMA DOĞRU DEĞİL''- Mehmet Şandır, yemin etmeyenlerin milletvekilliklerinin düşürülmesinin söz konusu olup olmayacağına ilişkin soruya, ''Bunlar olsun istemeyiz. Olmayacağını da ümit ediyoruz ama İçtüzük'te, görevini yapmayan milletvekillerine hangi işlemin yapılacağı yazılıdır'' yanıtını verdi. Tutuklu milletvekillerinin durumuna ilişkin konuya da değinen Şandır, bu konuda yargıya itiraz edilebileceğini ancak yargının, elindeki yazılı hukuku uygulamakta ısrar etmesi halinde sorunun TBMM'de çözülebileceğini belirtti. TBMM'de yeni bir hukuk kurabilmek için MHP'nin de gerekli girişimlerde bulunacağını bildiren Şandır, şöyle konuştu: ''CHP de ortaya koyduğu çözümleri gelip burada dillendirmesi lazım. Meclise girmeyerek çözüm bulmak mümkün değil. Bizim de bir milletvekilimiz tutuklu. Biz de onun suçsuz olduğuna inanıyoruz. Yapılacak itirazlara olumlu cevap verilmesini bekliyoruz. Bu iş kendi seyrinde çözülecektir, dayatarak ya da zorla değil. Birileri şiddeti siyasi araç olarak kullanıp TBMM'ye bir şeyler dayatıyor, birileri de ''arkadaşlarımızı satmadık' diye duygusal bir yaklaşımla sorunları çözmeye çalışıyor. Bunlar doğru değil.''