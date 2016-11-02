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Spor

Tosic'te korkulan olmadı

Trabzonspor karşılaşmasında cezalı olduğu için forma giyemeyecek olan Tosic, sakatlık nedeniyle maç kaçırmayacak

02 Kasım 2016 17:38

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde Napoli ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada sakatlanan Dusko Tosic'in sahalardan 10 gün uzak olacağı açıkladı.

Beşiktaş'ın Sırp savunmacısı sol bek olarak başladığı Napoli maçının ilk yarısında sakatlanmış ve yerini Cenk Tosun'a bırakmıştı.

Arka adalesinde zorlanma olan Tosic'in sağlık durumunda korkulan olmadı. Başarılı oyuncu yaklaşık 10 gün sahalardan uzak kalacak.

 

Milli maç arası ilaç gibi gelecek

 

Tosic'den gelen bu bu haberle Beşiktaş derin bir nefes aldı. Zira başarılı oyuncu Beşiktaş'ın Trabzonspor ile oynayacağı maçta zaten cezalı olduğu için oynayamayacaktı.

Sonrasında gelen milli arada iyileşecek olan Tosic, siyah-beyazlılarla bu sayede maç kaçırmamış olacak.

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