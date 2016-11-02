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Spor

Beşiktaş liderlik fırsatını tepti: 1-1

Beşiktaş, İtalya'da 3-2 mağlup ettiği Napoli'yle Quaresma ve Hamsik'in karşılıklı golleriyle 1-1 berabere kalarak, grubunda liderliğe yükselme şansını yakalayamadı

02 Kasım 2016 01:30

Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Beşiktaş ve İtalyan temsilcisi Napoli Vodafone Arena'da karşı karşıya geldi. 

Siyah-beyazlılar, İtalya'da 3-2 yendiği maçın rövanşında, evinde ağırladığı Napoli'yle 1-1 berabere kaldı. 

Beşiktaş'ın golü penaltıdan Quaresma'dan gelirken, Napoli'nin golünü ise Marek Hamsik kaydetti.

Sakatlar kervanına Tosic de katıldı

 

Öte yandan Beşiktaş'ta Talisca ve Caner Erkin'in ardından Tosic de Napoli maçında sakatlanarak, 23. dakikada oyunu terk etmek zorunda kaldı. Sırp futbolcunun adalesinde zorlanma olduğu ve durumunun çekilecek MR sonrasında netleşeceği öğrenildi.

 

Maçtan önemli dakikalar

 

2. dakikada Ghoulam’ın sol kanattan ortasında Gabbiadini altı pas içerisinde dokundu. Top kaleci Fabri’nin üzerine gitti.

14. dakikada Insigne’nin sağ kanattan yaptığı ortaya Callejon voleyi vurdu. Top farklı bir şekilde üstten auta çıktı.

31. dakikada Gökhan İnler ceza sahası dışından vuruşu, savunmadan döndü.

İlk yarı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

47. dakikada Quaresma’nın ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta savunma topu uzaklaştırdı.

56. dakikada topla buluşan Faouzi Ghoulam'ın ceza alanına ortasını Marcelo uzaklaştırmak istedi ancak top ceza sahası içi sol çaprazına düştü. Jose Callejon'un gelişine şutunda top doğrudan auta çıktı.

66. dakikada sol kanattan gelişen atakda topla buluşan Faouzi Ghoulam yerden pasını Dries Mertens'e atıyor. Mertens'de bekletmeden pasını ceza sahası çizgisi üzerindeki takım arkadaşı Lorenzo Insigne'ye atıyor. Lorenzo Insigne, hafif sol çaprazdan topun gelişine sağ ayağıyla şutunu çekiyor ancak bu şut farklı bir şekilde üstten auta çıkıyor.

74. dakikada  Hysaj ortasını penaltı noktasının gerisine doğru gönderdi. Topla buluşan Jose Callejon, şutunu çekiyor çekti ancak top Marek Hamsik'e çarparak, kaleci Fabri'de kaldı.

79. dakikada Penaltı atışı için topun başına geçen Ricardo Quaresma, kaleci Pepe Reina'nın sağına doğru çok sert bir şut çekiyor. Pepe Reina, doğru köşeyi tahmin etse  de top ağlarla buluştu ve Beşiktaş 1-0 öne geçti.

82. dakikada Marek Hamsik ile maçta durumu eşitliyor. Ceza yayının hemen gerisinde topla buluşan Marek Hamsik, topu soluna çektikten sonra müsait pozisyondan şutunu çekiyor ve tam köşeye giden top filelerle buluşuyor. Skor 1-1

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

 

 

İlk 11’ler

BEŞİKTAŞ: Fabri - Beck, Marcelo, Rhodolfo, Tosic - Hutchinson, Gökhan İnler - Quaresma,Tolgay, Adriano - Aboubakar 

NAPOLİ: Reina - Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam - Diawara, Jorginho, Hamsik - Callejon, Gabbiadini, Mertens

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