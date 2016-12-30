Toshiba 3 günde piyasa değerinin yüzde 40’ını kaybetti

Toshiba hisseleri, ağır kayıpların ard arda devam ettiği 3 gün sonrasında 6.5 milyar dolarlık zarara uğradı. Şirket sadece üç günde piyasa değerinin yüzde 40’ını kaybetmiş oldu.

NTV'nin haberine göre, ünlü Japon teknoloji firması piyasalarda kabus gibi bir hafta geçiriyor. ABD’de gerçekleştirdiği nükleer enerji projelerinden dolayı tek seferlik birkaç milyar dolar kaybı olacağını açıklayan şirketin hisseleri salı günü yüzde 12, çarşamba yüzde 20 ve bugün itibariyle yüzde 17 oranında değer kaybetti.



Bu şirketin 26 Aralık tarihinden itibaren yüzde 40’lık değerini kaybettiğini gösteriyor.



Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, şirketler grubunun ‘yatırım yapılamaz’, ‘çöp seviyesinde’ olduğunu açıkladı.