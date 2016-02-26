Torunları Suriye'ye kaçırılan dedeye IŞİD emirinin yanıtı: Annenin onayına bakılmaz, 6 aylık bebekler geçiyor

Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden IŞİD dava dosyasındaki, IŞİD’in sınır emiri Mustafa Demir ile biri bir buçuk, ikisi 4 yaşındaki 3 torunu damadı tarafından Suriye’deki IŞİD bölgesine kaçırılan bir dedenin telefon görüşmesi ortaya çıktı. Ankara’dan aradığını söyleyen dede H., bir dostu aracılığıyla Demir’e ulaştığını ve kendisine torunlarına kavuşması konusunda yardımcı olmasını talep ediyor. Demir, bebeklerin Suriye'ye geçmesinde annenin onayına bakılmayacağını 6 aylık bebeklerin bile geçtiğini söylüyor.

Cumhuriyet’ten Kemal Göktaş’ın haberine göre; tapelerde IŞİD’in sınır emiri olan Ebu Ali kod adlı Mustafa Demir’e numarasını bir “dosttan” aldığını belirten dede H.H.K, Demir’den torunlarının getirilmesi için yardım ricasında bulunuyor. Buna karşın Demir, acılı dedeye şeriata göre Türkiye’nin İslamiyeti yaşamadığı için çocukların iadesinin söz konusu olmadığını, annenin çocuklarına kavuşmasının tek yolunun onun da “İslam Devleti”ne gitmesi olduğu yanıtını veriyor. Konuşmadan bazı çarpıcı bölümler şöyle:

“H: Alo, Ebu Ali Bey’le mi görüşüyom

M: Evet

H: Ya ben Ankara’dan arıyom

M: Buyur hocam

H: Ya benim çocuklarım, damadım üç tane çocuğumu Kilis Elbeyli’den Suriye hudutlarına götürdü. Ee ben kızımla birlikte şimdi buradayım. Biz Kilis Elbeyli’de onları polise söylemiştik, jandarmayla birlikte orda bi köyde arama yaptılar. Ordan sonra da tabi polis jandarmadan elinden kurtulduktan sonra karşıya Hacıbeyliye geçtiği söyleniyor. E bize ordan bi dost sizin isminizi verdi. Size yardımcı olabilir dedi. Bize nası yardımcı olabilirsiniz?

“6 aylık bebekler geçiyor”

M: İsim neydi amca?

H: H..

M: H. amca, şimdi insanlar bura kendi kendi iradesiyle gelir doğru mu?

H: Doğru ama bu kaçak gitti, aranıyo şu anda. Kızım davacı. Çocuklar biri bir buçuk, ikizler 4 yaşında.

M: İslam şeriatına göre ee kesinlikle buradaki hakimler, hatta burda gelip mahkemeye verseniz dahi bile, buradaki İslam şeriatına göre onların İslam diyarında oturması gerekir ve asla geri vermezler.

H: Ama çocuk bunlar Ebu Ali efendi. Çocuk daha bunlar götünde donuğun beziynen gitti bu çocuklar. Anne kuzusu bunlar.

M: Evet ben 6 aylık burda geçen bebe gördüm H. amca 6 aylık

H: Annesi de burda şimdi doktor kontroluynan duruyor. E üç tane çocuk elinden gitti. Doktor denetiminde şu anda, yani biz ee siz takdir ederseniz ki babaysağız hepimizin evladı var. Bunlar da ana kuzusu ne yaparız nası ederiz sizden açıkçası yani sizin yardım edebileceğinizi söylediler.

M: Bu konu hakkında kesinlikle hiç bi şekilde yardımcı olamam size.

H: Şeriat kanunlarına göre eğer ki siz ee hepimiz elhamdülillah Müslümanız ee şeriat kanunlarına göre de Peygamberimizin hadislerine göre Allah’ın emrine göre de üü bu çocuklar ana kuzusu anasından ayrılmaz ki...

M: Şeriat diyor ki iki devlet var. Bir tanesi Allah’ın hükmü ile hükmediyor, Allah’ın şeriatı var. Diğeri de kendisini İslama nitelendirmiş ancak ee sağdan soldan toplama yani İsviçre Avrupa Birliği gibi diyelim demokrasiyle yönetilen bir ülke var. Hangisi hangisine muhkim olmamız gerektiğini sorduğu zaman kesinlikle bunların hepsi gidiyor yani kuran ve sünnet çocuğun İslam devletinde yaşamasını emrediyor.

H: Onu bi kenara atalım ben buraya gelecem ya da bu işte bu topraklarda bu çocuklarımı yetiştirecem derken annesinin onayını almayan bu şeriat ne der?

M: Ha işte annesinin onayına bakmaz Allah ezze ve celle ve onun peygamberi Allah resulu sallallahu ve selem bi şeyi emrettiği zaman ayette diyor ki Allah ezze ve celle diyor Allah resulu bi işe hüküm verdiği zaman mümin erkekler ve mümin kadınların seçme hakkı yoktur diyor Allah azze ve celle ayette burda ayet ortada geçer eğer burda İslam devleti varsa İslam devletine hicret etmek Müslümanlar üzerinde farz olan bir amelse İslam diya devleti dışında kalan bütün Müslümanlar asi durumuna düşerler.

“Bu nasıl Müslümanlık olur?”

H: Ne yaparız biz yani bu çok benim kızım burda yani çok hasta ee anne ee bu üç tane çocuğu meliye meliye bu nası bi Müslümanlık olur bilemiyorum oo ayrı bir dartışılacak konu da… Onu bi kenara atalım ben buraya gelecem ya da bu işte bu topraklarda bu çocuklarımı yetiştirecem derken annesinin onayını almayan bu şeriat ne der?

“Annenin onayına bakmaz”

M: Ha işte annesinin onayına bakmaz. Ayette burda ayet ortada geçer eğer burda İslam devleti varsa İslam devletine hicret etmek Müslümanlar üzerinde farz olan bir amelse İslam devleti dışında kalan bütün Müslümanlar asi durumuna düşerler.

H: Tamam napmamız gerekiyor bizim bu durum karşısında?

M: Hiç hiç bişe yapamazsınız ancak yani annesinin yarasının kuruması gerekiyorsa kendisi buraya çocukların yanına getirecek ve bu şekilde yarası dinecek. Onun dışında H.. amca kendinizi yormaktan başka bi şey yapamazsınız yani.

H: Tamam teşekkür ederim.

M: Rica ederim H… amca iyi akşamlar.

H: Teşekkür ederim. Allah sizinle olsun.

M: Sağolun”