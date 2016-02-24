IŞİD sanıklarından 4'üne tahliye

IŞİD'in Türkiye'deki yapılanmasına yönelik 11'i tutuklu 96 sanığın yargılandığı davada dün başlayan duruşmaya bugün de devam edildi. 11 tutuklu sanıktan 4’ünün tahliyesine karar verilirken duruşma ertelendi.

Cihan Haber Ajansı’ndan Osman Arslan’ın haberine göre, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada salonda hazır bulunan sanıkların savunmaları tamamlandı.

Sanıklardan sonra El Kaide’nin Türkiye sorumlusu ve IŞİD üyesi olmakla suçlanan Halis Bayancuk'un avukatı Emre Bal, söz aldı. Bal, müvekkilinin IŞİD dosyasında örgüt üyesi, El Kaide dosyasında ise örgüt yöneticisi olarak gösterildiğini, bu nedenle iki iddianamenin birleştirildiğini hatırlattı.

İddianamelerin ayrılmasını talep eden Bal, "Bir kişi hem IŞİD’in hem de El Kaide’nin üyesi olamaz. Bu iki örgütte herkes tarafından biliniyor ki Suriye'de birbirleriyle çatışıyor" dedi. Bayancuk'un hiçbir terör örgütüyle ve üyesiyle ilişkisinin olmadığını, hiçbir silahlı mücadeleyi desteklemediğini öne süren Bal, Bayancuk'un Tevhid dergisinin Temmuz 2014 sayısında kaleme aldığı yazıda iki örgütü de eleştiren yazılarının bulunduğunu söyledi. Bal, söz konusu yazıları mahkemeye delil olarak sunduklarını söyledi.

Bayancuk'un 2008 yılından bu yana Türkiye'de gerçekleştirilen eylemlerden sonra sürekli gözaltına alındığını, her seferinde de 1 yıl cezaevinde yattıktan sonra serbest bırakıldığını belirten Bal, müvekkilinin inanç ve düşüncesi nedeniyle yargılandığını öne sürdü. Müvekkilinin kaçma şüphesinin bulunmadığını belirten Bal, tahliye talebinde bulundu.

Diğer sanık avukatları da müvekkilleri hakkında yaptıkları savunmaların ardından tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme, tutuklu sanıklardan İbrahim Görgöz, Emre Alımcı, Hasan Çalık ve Zeki Murat Sakarya’nın ifadelerinin alınmış olması, delil durumu, tutuklulukta geçen süreyi dikkate alarak tahliyelerine karar verdi.