Kanuni Sultan Süleyman’ın 5 torunu, Kanuni’nin son seferini gerçekleştirdiği sırada 1566 hayatını kaybettiği ve iç organlarının gömüldüğü Zigetvar kentine gelerek dedelerinin ölümünün 450. yıldönümü anma törenine katıldı. Tören kapsamında Macar halkının sorularını yanıtlayan Kanuni’nin torunları Kanuni’nin iç organlarının bulunması için DNA örneği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Osmanlı padişahlarından 5. Murad’ın kızı Hatice Sultan’ın torunu Kenize Murad Sultan, II. Abdülhamid’in torunları Mediha Martinez Osmanoğlu Hanım, Gülnur Dorothe Nami Ragot Osmanoğlu ve Fethiye Nimet Osmanoğlu, I. Abdülmecit’in torunu Leila Samy Beggin Osmanoğlu “1566 Zrinyi” 450. yıldönümü anma törenlerinin sorumlusuMacaristan’ın eski Büyükelçisi Prof. Dr. Janos Hovari’nin davetlisi olarak kente geldi. 6-9 Eylül tarihlerinde Zigetvar’da düzenlenen Macar Kahramanı Miklos Zrinyi ve Türk Kahramanı Kanuni Sultan Süleyman’ın ölümünün 450. yıldönümü anma törenlerine katılan Kanuni’nin torunları Zigetvar’ın ana meydanında kurulan podyumda Macar halkına hayatları hakkında açıklamalarda bulundu, kendilerine yöneltilen sorulara cevap verdi.

Dedeleri Kanuni Sultan Süleyman’ın 1566 yılında Zigetvar’da iç organlarının gömüldüğü yerin bulunduğunu da dile getiren torunlar, istenmesi halinde DNA örneği vermeye hazır olduklarını da söylediler.

Macar halkının kendilerine gösterdiği ilgiden dolayı çok mutlu olduklarını açıklayan torunlar, organizasyonu düzenleyen 1566 Zrinyi Heyeti Başkanı Prof. Dr. Janos Hovari’ye ve Macar devlet yetkililerine teşekkür etti.

Anma törenlerine katılan MÜSİAD Macaristan Temsilcisi Fadıl Başar, Macar halkının Osmanlı hanedanı torunlarına gösterdiği ilginin görmeğe değer olduğunu, hanedanın bireyleriyle birlikte olmaktan dolayı gurur duyduğunu belirtti. Başar, “Macar medyası 450. yıldönümü anma törenlerine büyük ilgi gösterdi. Ancak en büyük ilgiyi Osmanlı hanedanının bireyleri gördü. Dedeleri Kanuni Sultan Süleyman’ın 450 yıl önce 72 yaşında yaşamını yitirdiği Zigetvar’a gelen torunların hüznü gözlerinden okunuyordu ancak Macar halkının kendilerine gösterdiği sıcak ve yakın alaka bu hüzünlerini bir nebze olsun azalttı” dedi.