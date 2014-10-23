Asansör faciasında oğlu ölen baba: Torunlar'ın parasını kabul edeceğime, kafama sıksınlar

İstanbul Mecidiyeköy'deki Torun Center inşaatında 6 Eylül'de meydana gelen asansör faciasında yaşamını yitiren 10 işçinin ailelerine, Torunlar GYO tarafından para teklif edildiği, 10 aileden 8’inin tazminat davasından vazgeçtiği ortaya çıktı. Davadan vazgeçmeyen aileler ise takipsizlik kararına ve yapılan ‘kan parası’ teklifine tepki gösterdi.

Faciada yaşamını yitiren Hıdır Ali Genç'in babası Mustafa Genç, kendisinin de Torun Center'da çalıştığını, şirketin para değil ev teklif ettiğini ancak bu teklifi reddettiğini söyledi. Genç, “Benim evim yok, okul lojmanlarında kalıyorum. Bunu duymuşlar, 'Sana ev alalım' dediler. Kabul etmedim. Bana böyle tekliflerde bulunacaklarına kafama sıksınlar daha iyi” diye konuştu.

Torunlar’da yaşanan asansör faciasında yaşamını yitiren 2 çocuk babası Cengiz Tatoğlu’nun (38) memleketi Zonguldak’ta yaşayan babası Emekli Maden İşçisi Selim Tatoğlu (58), firma avukatının takipsizlik kararından bir gün önce anlaşma talebinde bulunduğunu söyledi.

CHA’ya konuşan Baba Tatoğlu, “Akşam bayan bir avukat aradı beni. O işyerinin avukatıymış. Bana ‘falanca aile 700 bin liraya anlaştı, anlaşalım’ dedi. Ben ‘Onların paraya ihtiyacı varmış, anlaşmış’ dedim. ‘Aynı durumda sizin oğlunuz olsaydı siz ne yapardınız’ dedim. Yine de görüşmeye çağırdılar. 25 Ekim’e randevu verdiler. ‘Gelirim’ dedim. Ama o gün gidebileceğimi sanmıyorum. Başka işlerim var” dedi.

Adalet yerini bulmadı

Asansör faciasında hayatını kaybeden oğlunu güçlükle teşhis edebildiğini hatırlatan Selim Tatoğlu, şunları söyledi: “İş arkadaşları cenazeyi gösterdi. Ben bu değil dedim. Benim oğlumun alnında ve parmağında çizik vardı, ona bakarak tanıdık. Yoksa bulamayacaktık. Yüzleri gözleri toz içinde, ağızları toprak dolmuş vaziyetteydi. Bu kararla adalet yerini bulmadı. Sen 10 kişiyi öldür, sonra takipsizlik kararı çıksın.” Oğlunun mezarı başında dua eden anne Müzeyyen Tatoğlu da (59), “Ben dava açacağım yeniden. Benim çocuğumun cenazesi hamur gibi ezilmiş halde getirildi. Bu çocuklar boşuna mı ezildiler orada? Bu asansörde arıza bulundu. Biz bu kararı kabul etmiyoruz” dedi.



'Ölmeleri mi gerekiyordu?'

Birgün gazetesinden Sevgim Denizaltı’ya konuşan ve faciada 21 yaşındaki oğlu Hıdır Ali Genç'i kaybeden Mustafa Genç “Onların vereceği para, alacağı ev çocuğumu geri getirecek mi?” sorusunu dile getirdi. Sorumluların cezalarını çekmeleri gerektiğini belirtti.

“Torunlar'da yaşanan kaza değildi, cinayetti” diyen Genç, sözlerini şöyle sürdürdü: “İki senede 13-14 işçi öldü bu inşaatta. Ben de orada çalışıyordum, o asansörler hep arızalıydı. Arızalı asansörlere işçileri bindirdiler, 'Çalışın' dediler, yeter ki iş bitsin! Ölenlerin hepsi çocuğum sayılırdı, 18-19 yaşında gencecik çocuklardı. Bu insanların üç kuruş kazanacaklar diye ölmeleri mi gerekiyordu?”

'Suçlular cezasını çeksin'

Bilirkişi raporunda Torunlar GYO patronlarının yüzde 100 kusurlu olduğunun ortaya konduğuna dikkat çeken Genç, savcılığın raporlara rağmen patronlar hakkında takipsizlik kararı vermesine de tepki gösterdi: “Nasıl takipsizlik kararı verebilirler, anlamıyorum. Belgeler ortada, yaşananlar ortada. Ben para filan değil, adalet istiyorum. Çocuğumun, orada ölen gençlerin ölümünden kim sorumluysa, tüm suçlular cezasını çeksin. Onlar cezasını çekmezse başka insanlar ölecek, 10'ar 10'ar ölmeye devam edeceğiz.”

Bu işin peşini bırakmayacağını belirten Genç, “Gerekirse AİHM'e kadar gideceğim” diye konuştu.

'Falanca aile kabul etti, gel anlaşalım'

Mecidiyeköy'de 10 işçinin yaşamını yitirdiği iş cinayetine ilişkin soruşturmada Torunlar GYO'nun sahipleri hakkında takipsizlik kararı verilmesi, ailelerin tepkilerine neden oldu. CİHAN'a konuşan aileler, şirketin kendilerine kan parası teklifinde bulunduğunu iddialarını da doğruladı.

Asansörde can veren Cengiz Tatoğlu’nun annesi Müzeyyen Tatoğlu “Ben dava açacağım yeniden. Benim çocuğumun cenazesi hamur gibi ezilmiş halde getirildi. Bu çocuklar boşuna mı ezildiler orada? Kararı kabul etmiyoruz” dedi. Cengiz Bilgi’nin babası İbrahim Bilgi ise “Üzüntülüyüz tabii. Biz işi Allah'a bırakıyoruz. Şirketle anlaştık” diye konuştu.

Patrona cezasızlık politikası

Hıdır Ali Genç’in avukatı Yıldız İmrek, olası kast ile adam öldürmek suçundan dava açılması gerekirken bilinçli taksir haliyle dava açıldığını söyledi.

Ana firma olan Torunlar’ın işçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili gereken önlemleri almakla yükümlü olduğunu ancak sadece idari ve teknik personelin sorumlu tutulduğunu belirten İmrek, “Daha önce de aynı inşaatta bir işçi, asansörde bir kazayla yaşamını kaybetmiş. Önceki kazada tutulan tutanaklarda, Bölge Çalışma Müfettişleri ve iş güvenliği uzmanları tarafından belirlenen eksiklikler rapor edilmiş. Rapordaki eksiklikler Torunlar şirketi tarafından bilinmesine rağmen giderilmemiş” dedi.

İşçilerin savcılığa verdiği ifadelerde, “Emre Torun’un asansördeki arızayı bildiği ve şantiye teftişleri sırasında merdivenleri kullandığı” ibaresine dikkat çeken İmrek, “Bilinçli taksir ile verilecek ceza 2-15 yıl olacak. Eğer dava olası kast ile açılmış olsaydı, her bir işçinin ölümü için ayrı ayrı 15-20 yıl ceza verilecekti” dedi. “Mahkemeler, iş cinayetlerine karşı caydırıcı kararlar almak yerine patrona cezasızlık politikası uyguluyor” diyen İmrek, takipsizlik kararına itiraz edeceklerini bildirdi.