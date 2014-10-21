Asansör faciasında Torunlar'a takipsizlik, 25 kişiye 15 yıl hapis istemi

Savcılık, 10 kişinin öldüğü kazada Torunlar İnşaat'ın sahiplerine takipsizlik kararı verdi. Asansör firması ve iş güvenliği uzmanlarının aralarında bulunduğu 25 kişiye 15 yıla kadar hapis cezası istendi. İnşaat sahasında bir yıl içinde 20 defa kaza olduğu iddianamede yer aldı.

Mecidiyeköy'de yıkılan Ali Sami Yen Stadı'nın arazisine yapılan inşaatta meydana gelen asansör faciasıyla ilgili soruşturma tamamlandı. Savcılık, İnşaat firmasının sahibi Aziz Torun ile Mehmet Torun, Emre Torun’un aralarında bulunduğu 9 kişi hakkında ise takipsizlik kararı verdi. İddianamede 25 şüphelinin taksirle 10 kişinin ölümüne sebebiyet vermek suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Selahattin Günday’ın Al Jazeera’deki haberine göre, soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame şüpheliler arasında, asansör firmasının sahibi Geda Majör’ün sahibi Orhan Demirel, asansör firmasının imalat sorumlusu Önder Türksoy, Torunlar İnşaatın proje müdürü Murat Aytimur, Torunlar GYO’nun muhasebecisi Metin Karakoç, montaj işçileri Adem Akyıldız ve Turgay Dalgıç ile İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları bulunuyor.

Asansör faciasında hayatını kaybeden 10 işçi ise iddianamede maktul, aileleri ise müşteki olarak yer aldı.

İddianamede inşaat şirketi Torunlar ile asansör firması Geda Majör arasında asansör kurulumu, bakım onarım ve arızaların giderilmesi ile ilgili sözleşme imzalandığı belirtildi.

Asansörcülere, eğitim verilmemiş

İddianamede asansör bakımı ve kullanımı için görevlendirilen Adem Akyıldız ve Turgay Dalgıç’ın ‘asansör bakımı, kurulumu, arızaların giderilmesi ile ilgili herhangi bir eğitim almadığı’ ifade edildi. Bilirkişi heyetinin de asansör firmasından şüphelilerin ‘eğitim raporlarının’ istendiği ancak firmanın eğitimlere ilişkin bir belge sunamadığı belirtildi.

Bir sene içinde 20 kaza

İddianamede aynı inşaatta 29 Mayıs 2014 tarihinde de asansörün frenleme sisteminin devreye girmediği ancak işçilerin zarar görmeden kazayı atlattığı belirtildi. İnşaat firmasının ‘iş kazası iç bildirim formunun’ incelendiğinin belirtildiği iddianamede, bu inceleme sonucunda inşaatta bir yıl içinde 20 defa irili ufaklı iş kazalarının meydana geldiği vurgulandı.

Ciddi inceleme içinde olmadılar

Savcılık, yapılan incelemelerde sorumluların meydana gelen kazaların önceden önlenmesi konusunda ciddi çalışma içinde olmadıklarını ifade etti. Kazanın yaşandığı günün sabahı uzun süreli arıza yaşandığı ancak bu arızanın nasıl ve ne şekilde giderildiği konusunun raporlanmadığı vurgulandı. İddianamede olaydan bir gün önce de asansör kazasının yaşandığı ifade edildi.

Neticeyi istemediler

İddianamede, “Asansör bakım ve onarımından sorumlu Geda Majör’ün idari ve teknik sorumluları ile sahada görevli iş güvenliği sorumluları ve Torun Center Projesini hayata geçiren idare ive teknik personelin öngördügü neticeyi istememesine karşın, neticenin meydana gelmesi nedeniyle taksirlerinin yoğunluk kazandığı ve şüphelilerin taksirlerinin, bilinçli taksir düzeyinde olduğu anlaşılmıştır” denildi.

İddianamede bilirkişi raporuna atıf yapıldı

İddianamede kaza ile ilgili savcılık talimatıyla oluşturulan bilirkişi heyetinin raporuna da atıf yapıldı. Rapora göre asansör kazasında asansörü kullanan maktüle eğitim verildiğine ilişkin de herhangi bir belge sunulamadı.Tüm sorumluluğun kiracı firma Torunlar’a ait olduğunun ifade edildiğine dikkat çeken bilirkişi heyeti, "Asansör firması ile yapılan sözleşmenin bazı maddeleri ve kullanım klavuzunda yazan ilgili maddaler ışığında somut olaydaki iş kazasında kiralayanın (Geda Majör) sorumluluğu bulunmaktadır" dedi.

Kaynak: Al Jazeera