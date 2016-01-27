Torunlar AVM'nin inşaatındaki 10 işçinin ölümüyle ilgili TOKİ'den 6 yöneticiye soruşturma izni çıktı

İstanbul'daki Torunlar AVM'deki 10 inşaat işçisinin ölümüyle ilgili TOKİ'nin iki daire başkanı, iki şube müdürü ve iki uzmanı hakkındaki soruşturmaya izni çıktı. Ankara Bölge İdare Mahkemesi'nin kararında TOKİ, Torunlar AVM'nin tapuyu geç verip denetimden muaf tutmakla suçlandı.

Radikal'den İsmail Saymaz'ın haberine göre İstanbul’daki Torunlar AVM’nin inşaatında meydana gelen asansör kazasında 10 işçinin can vermesine ilişkin TOKİ’nin iki daire başkanı, iki şube müdürü ve iki uzmanı hakkındaki soruşturmama kararı, Ankara Bölge İdare Mahkemesi tarafından kaldırıldığı ortaya çıktı. Kararda yer alan, TOKİ’ye yönelik ağır suçlamalar şöyle: Etkili müşavirlik ve kontrol hizmeti sunamadı, işin şartnamelere göre yapılıp yapılmadığına değil parseldeki emsal oranı artışına odaklanıldı. TOKİ arsa sahipliğini sürdürüp tapuyu geç devrederek şirkete yapı denetimi, vergi ve harçlar muafiyeti sağladı ve 24 saat çalışma izni çıkarılmasına neden oldu. Bu karar geçen yıl haziran ayında verildiği ve ağustosta savcılığa ulaştığı halde bugüne kadar hiçbir şüphelinin ifadesi alınmadı. Avukat Yıldız İmrek, “Yargı bakımdan da Torunlar’a karşı koruyucu yaklaşımın devam ettiğini gösteriyor” diye konuştu.

Mecidiyeköy’deki Torunlar Center inşaatındaki asansör, 6 Eylül 2014’te içindeki on işçiyle birlikte yere çakılmıştı. İşçiler can verirken, asansör firması ve iş güvenliği uzmanlarının aralarında bulunduğu 25 kişi hakkında “taksirle ölüme sebebiyet vermek” suçu ve 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Bu arada TOKİ 4 No’lu Uygulama Dairesi Başkanı Niyazi Özdemir, İstanbul Emlak Dairesi Başkanı Ali Şeydi Karaoğlu, 7 No’lu Uygulama Şube Müdürü Ömer Caniklioğlu, 8 No’lu Uygulama Şube Müdürü Emrak Bıyıkoğlu ile uzmanlar Zuhal Dalkılıç ve Rıfat Çağal hakkında da soruşturma başlatılmıştı. Ancak TOKİ İdaresi, altı yönetici hakkında soruşturma izni vermemişti. Bu karara savcılık itiraz etmişti.

İtirazı değerlendiren Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1. Kurul, altı kişi hakkındaki kararı kaldırdı ve soruşturma açılmasına karar verdi. Kurul kararında TOKİ için yöneltilen suçlamaları şöyle:

* İnşaat işine yönelik müşavirlik ve kontrollük hizmetlerinde TOKİ etkili bir hizmet sunmadı.

* Müşavirlik hizmetlerinde mevcut parsele ait plan değişikliğine bağlı olarak emsal oranında yaşanabilecek artışa odaklanıldı. İşin şartnameler, sözleşme ve ekleri ile diğer belgelerde yazılı hükümlere göre yapılıp yapılmadığı konusunda müşavirlik hizmeti sunan TOKİ İstanbul 4 No’lu Uygulama Dairesi Başkanlığı etkin ve etkili bir hizmet müşavirlik hizmeti sunmadığı gibi bu hizmet 2014 yılında aksatıldı.

* İşveren çalışanları için iş ile ilgili sağlık ve güvenliği sağlamakla yükümlüyken; 27 Mart 2013’te ortaklıktan çekilen TOKİ’nin tapuyu geç devretmesi, inşaatı yapan şirkete yapı denetiminden, vergi ve harçtan muafiyet sağladı. Bu nedenle inşaatta 24 saat çalışma izni çıkarılmasına sebebiyet verildi.

"İfadeleri alınmadı"

İşçilerin avukatı Yıldız İmrek, “Bu karar TOKİ’nin sadece emsal artışına ve ranta odaklandığını, Torunlar için ayrıcalık yaratmak için arsa satış karşılığı ücretini aldığı halde bir yıl boyunca, işverenin yararlanması için göstermelik olarak arsa sahipliğini devam ettirdiğini, buna karşılık yapı denetimi ve iş güvenliği yönünden yükümlülüklerini yerine getirmediğini, ancak TOKİ’nin sahipliğinin devam etmesi sayesinde şirketin çeşitli ayrıcalıklara sahip olduğunu, bunların sonucunda yapı denetimi yetersiz kalınca kazanın meydana gelmiş olduğunu değerlendiriyor. Bu anlamda TOKİ’nin sorumluluğu açıktır” dedi.

İmrek, bu kararın 24 Haziran 2015’te çıktığını, ağustos ayında savcılığa tebliğ edildiğini, ancak o günden beri hiçbir şüphelinin ifadesinin alınıp haklarında işlem yapılmadığını söyledi.