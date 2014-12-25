Torunlar İnşaat Proje Müdürü: Kazada kusur iş güvenliği firmasının

Mecidiyeköy’de 10 işçinin öldüğü Torunlar İnşaat'ın Proje Müdürü Murat Aytimur, "Olay günü asansör arızasına ilişkin mail blok şefi Bünyamin Keskin'den (tutuksuz sanık) geldi. Biz de maili GEDA Major isimli asansör firmasına gönderdik. Olay günü tamir edildiğini telefonla haber vermişlerdi" dedi. Aytimur, "İşçilerin çalıştırılması konusunda NCA İş Güvenliği Şirketi sorumludur. Çalışanların ehliyetlerinin denetimini onlar yapar. Ayrıca GEDA Majör de şantiyede sözleşme gereği teknik ekip bulundurmak zorundadır. Asansör kullananların sertifakalarının bulunmaması benim ya da çalıştığım firmanın sorumluluğunda değil” diye konuştu.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, inşaattaki iş güvenliğinden NCA firmasının sorumlu olduğunu söyleyen Aytimur, 6 Eylül'de 10 işçinin ölümüyle sonuçlanan asansör faciasında kusurun NCA firmasında olduğunu söyledi

Mecidiyeköy'de 10 kişinin öldüğü asansör faciasına ilişkin 4'ü tutuklu 25 sanığın yargılandığı davada sanıkların savunmalarının alınmasına başlandı.

İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, mahkeme heyeti, ölen işçiler İsmail Sarıtaş, Hıdır Ali Genç, Vahdet Biçer ve Cengiz Tatoğlu'nun ailelerinin davaya müdahillik talebini kabul etti. Mahkeme heyeti, Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), İnsan Hakları Derneği (İHD), CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve ölen işçilerin arkadaşı Hüseyin Gündoğdu'nun müdahil olma talebini ise reddetti. Mahkeme Başkanı Metin Tamirci, 30 sayfalık iddianameyi özetleyerek okudu.

İddianamenin okunmasının ardından ilk savunmayı yapan kişi, Torunlar İnşaat'ın Proje Müdürü Murat Aytimur oldu. Aytimur, üniversite mezunu olduğunu, 23 yıldır inşaat mühendisi olarak görev yaptığını anlatarak, "7 yıl yurtdışında çalıştım. 2 kez yurtiçinde, bir kez de yurtdışında gökdelen inşaatında çalıştım" dedi.

İnşaattaki iş güvenliğinden NCA firmasının sorumlu olduğunu söyleyen Aytimur, 6 Eylül'de 10 işçinin ölümüyle sonuçlanan asansör faciasında kusurun NCA firmasında olduğunu söyledi. Aytimur, "Olay günü asansör arızasına ilişkin mail blok şefi Bünyamin Keskin'den (tutuksuz sanık) geldi. Biz de maili GEDA Major isimli asansör firmasına gönderdik. Olay günü tamir edildiğini telefonla haber vermişlerdi" dedi. Sorular üzerine Aytimur, Genel Müdür Yardımcısı Remzi Aydın'a bağlı olarak çalıştığını söyledi.

Mahkeme Başkanı Tamirci'nin, "Asansör sorunlarını Remzi Bey'e ya da bir üstünüz Aziz Torun'a ilettiniz mi?" sorusuna Murat Aytimur, "Her perşembe toplantı yaparak, arızaları üstümüze bildiriyorduk" diye cevap verdi.

Vaktinin çoğunu ofiste geçirdiğini, sahaya çıkacak vaktinin olmadığını söyleyen Aytimur, proje büyük olduğu için inşaatı A-B-C-D bloklarına ayırdıklarını, her blokta şantiye şefi olduğunu ifade etti. Aytimur, "Kazanın olduğu B Blok'un şefi Bünyamin Keskin'di. Benim satın alma, sözleşme imzalama gibi hususlarda imza yetkim yoktu. Personel alma için 5 imzanın olması gerekiyordu. Bu imzalar ise şantiye muhasebecisi Onur Berber, ben, merkezden Gonca Torun, Genel Müdür Yardımcısı Remzi Aydın ve Aziz Torun'a aitti. Düz işçiler için Aziz Bey'den imza almaya gerek duymazdık" diye konuştu.

Aytimur, ifadesinde, "İşçilerin çalıştırılması konusunda NCA İş Güvenliği Şirketi sorumludur. Çalışanların ehliyetlerinin denetimini onlar yapar. Ayrıca GEDA Majör de şantiyede sözleşme gereği teknik ekip bulundurmak zorundadır. Asansör kullananların sertifakalarının bulunmaması benim ya da çalıştığım firmanın sorumluluğunda değil. Asansörü kullananların sertifikalarının bulunmaması NCA İş Güvenliği firmasının sorumluluğundadır. NCA firmasının mühendisi kim ise, o kişinin, asansörde yetkisiz eleman çalıştırıldığını tespit etmesi gerekirdi. Elemanı çıkarması gerekir ve blok şefi Bünyamin Keskin'e haber vermesi gerekirdi. Asansör kiralayan firma asansöre görevli atayamıyor, bu atamayı Torunlar olarak biz yapıyoruz. Ama atadığımız kişinin ehli olup olmamasının denetimi NCA firmasının görevidir" ifadesini kulandı.

Murat Aytimur, "Asansörde sık sık arıza oluyordu. Arızaları üstüme, Remzi Aydın (tutuksuz sanık) ile Satın Alma ve Merkez Planlama departmanına bildirdim. GDA Majör'e arızaları sık sık bildiriyorduk" ifadesini kullandı.

Aytemur, inşaatın hızlı gitmesi, bitirilmesi konusunda patronlarından herhangi bir baskı görmediklerini de vurgulayarak, "Torunlar İnşaaat'ta maaşlı çalışan bir kişiyim. 3,5 aydır tutukluyum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum" dedi.