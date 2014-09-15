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Yaşam
Deutsche Welle

Toronto'da büyük ödül Turing filmine

Bu yıl 39'uncu kez düzenlenen Toronto Uluslararası Film Festivali'nde büyük ödül matematik dehası Alan Turing'in hayatının anlatıldığı 'The Imitation Game' filmine verildi.

15 Eylül 2014 14:24


Toronto'da bu yıl 400'e yakın filmin gösterimi yapıldı. İzleyiciler tarafından büyük ödüle layık görülen "The Imitation Game"in yönetmenliğini Morten Tyldum yapıyor. Film, İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazilerin haberleşme şifrelerini çözmeyi başaran Alan Turing'in hayatını anlatıyor.

Yapay zekâ alanında bir dönüm noktası kabul edilen "Turing Makinesi"ni geliştiren İngiliz matematikçi, eşcinselliğinden ötürü yargılanıp mahkûm edildikten iki yıl sonra, 1954'te kendi elleriyle hayatına son vermişti. İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, Turing'i geçen yıl "affetmişti".

"The Imitation Game" filminde başrolları Benedict Cumberbatch ve Keira Knightley paylaşıyor.

Toronto, gözlemciler tarafından Oscar Ödüllerinin önemli bir habercisi olarak kabul ediliyor. Toronto'da ödüle layık görülen son 6 filmden 3'üne en iyi film Oscarı verilmişti. Cannes, Berlin ve Venedik gibi festivallerde ödül kazanan filmi jüriler belirlerken, Toronto'da bu görevi izleyiciler üstleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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