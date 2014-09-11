Torba Yasa'ya Köşk'ten onay geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "torba kanun" olarak nitelendirilen, "İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun"u onaylayarak yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi.

Torba yasanın tam metnine ulaşmak için tıklayınız...

Tasarıda neler var?

Genel Kurul'da kabul edilen Torba Kanun'a göre artık yeraltı işlerinde çalışan işçilerde kıdem şartı aranmayacak. Yeraltı işlerinde bir gün bile çalışanlar kıdem tazminatı almaya hak kazanacaklar.

Vergi, prim, ceza gibi borçlar yapılandırılacak. Bazı kamu alacaklarında faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı Yİ-ÜFE oranları esas alınarak yeniden hesaplanacak. Vergi cezalarının silinmesi söz konusu olmayacak. Vergi asıllarının tamamı, cezaların tamamı yeniden yapılandırma kapsamında tahsil edilecek.

Manisa'nın Soma İlçesi'ndeki maden kazasında hayatını kaybeden işçilerin eş ya da çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa kardeşlerinden birisi olmak üzere, bir kişiye istihdam sağlanacak. Maden kazasında hayatını kaybedenlerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan bütün borçları silinecek ve hak sahibine aylık bağlanacak.

İnternete erişimi engeli 4 saatte uygulanacak

Tanıtıcı bilgilerine usulüne uygun olarak internet sitesinde yer vermeyen içerik, erişim ve yer sağlayıcılara verilecek para cezasının üst sınırı 10 bin liradan 50 bin liraya çıkarıldı. Düzenlemeyle, bir içerikle kişilik hakları ihlal edilen kişilerin doğrudan içerik ve yer sağlayıcıyla ulaşması ve içeriğin kaldırılması için uyarıda bulunması amaçlanıyor.

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'da da değişikliğe gidilerek, eri­şi­min en­gel­len­me­si ka­ra­rı­nın ge­re­ğinin yerine getirilmesinde azami süre 24 saatten 4 saate indiriliyor.

Milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi nedenlerinden bir veya birkaçına bağlı olarak, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde, erişimin engellenmesi Başkanın talimatı üzerine, Başkanlıkça yapılacak.

Erişim sağlayıcıları Başkanlıktan gelen erişimin engellenmesi taleplerini en geç 4 saat içinde yerine getirecek. Başkan tarafından verilen erişimin engellenmesi kararı, başkanlık tarafından 24 saat içinde sulh ceza hakiminin onayına sunulacak. Hakim kararını 48 saat içinde açıklayacak.

Ataşehir-Ümraniye sınır değişikliği

İstanbul'da Ataşehir ve Ümraniye ilçelerinin hudutları, 04 ve E-80 karayolu sınır olarak tayin edilerek yeniden belirleniyor.

İhracatçı Birlikleri'nin görev kapsamı genişletiliyor. Buna göre İhracatçı Birlikleri; TIR karneleri, ATA, A.TR ve EUR'I dolaşım belgeleri, menşe şahadetnameleri ve EAN -UCC çizgi kod işlemleri, mal ve hizmetlerin uluslararası ticaretindeki beyanname, vesika ve benzeri belgeleri düzenleyip onaylayabilecek.

İnternette trafik bilgisi Telekominikasyon İletişim Başkanlığı tarafından ilgili işletmecilerden temin edilerek, hakim tarafından karar verilmesi halinde ilgili mercilere verilecek.