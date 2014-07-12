150 maddelik torba yasada neler var?

Herkesin hayatını yakından ilgilendiren torba tasarı, sabaha karşı saat 03.00’e kadar süren görüşmelerle TBMM Genel Kurulu’na sevk edildi. Meclise 60 madde olarak gönderilen paket, yapılan eklemelerle 150 maddeyi geçerken, komisyon görüşmeleri de 38 gün sürdü.

Tasarıya toplumda hemen her kesimi yakından ilgilendiren maddeler eklendi. Bunların başında vergi, SSK primleri, araç muayene, gümrük vergileri gibi konularda getirilen af ve yeniden yapılandırmalar yer aldı.

35 bin öğretmen atanacak

Hacer Boyacıoğlu’nun Hürriyet’teki haberine göre, Taşeronlukta kamunun kullanım alanını genişleten maddeler de tasarıda yer aldı. Kamulaştırmalarda vatandaşın dava hakkını sınırlayan maddelerin yanı sıra, görevden alınan üst düzey memurların göreve iadesini zorlaştıran bir maddeye de düzenlemede yer verildi.

35 bini öğretmen, bini de Milli Eğitim Bakanlığı’nın diğer hizmet sınıfı kadrolarına olmak üzere, 31 Aralık 2014 tarihine kadar 36 bin atama yapılması Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan vize alan yeni düzenlemeler arasında oldu.

TÜRGEV tartışması çıkardı

Belediyelerin tahsislerini genişleten madde tartışmalara neden oldu. Değişiklikle, belediyelerin sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere ücretsiz taşınmaz vermesinin yolu açıldı. Madde bugüne kadar, sadece arsalar için uygulanabiliyordu.

Yargı kararı uygulanmayacak

Anayasa Mahkemesi kararıyla tartışmalı hale gelen Seydişehir Eti Alüminyum, Kuşadası Limanı, Çeşme Limanı, SEKA Balıkesir özelleştirmesi ile TÜPRAŞ’ın yüzde 14,76 hissesinin satılması için bir madde eklendi. Üzerinden 5 yıl geçen özelleştirmelerde yargı kararları uygulanmayacak.

Yaşam odalarına ret

Soma faciasının ardından gündeme gelen madenler için yaşam odalarının kurulması konusunda, CHP’li vekillerin verdiği önerge AK Partili vekillerin oyuyla reddedildi.

İthal mücevhere vergi

İşlenmiş pırlanta da dahil olmak üzere mücevher ithalatına yüzde 20 ÖTV ve yüzde 18 KDV gelmesine yönelik önerge de, son gün kabul edilen maddeler arasında yer aldı.

Belediyelere teleferik izni

Taşınmazların üzerinde veya altında teleferik ve benzeri ulaşım hatları ile her türlü köprü, metro ve benzeri raylı taşıma sisemlerinin kamulaştırma olmaksızın yapılmasına izin veren düzenleme de komisyonda tartışmalarla geçti.

Meralar da inşaata açılıyor

Ekolojik denge açısından önemli olan meralar da yapılaşmaya açıldı. Verilen önergeye göre 14.8 milyon hektar büyüklüğündeki meralarda, alternatif olmaması durumunda kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri yapılabilecek.

Risale-İ Nur maddesi de geçti

Kamuoyunda Risale-i Nur maddesi olarak bilinen düzenlemeyle, kültür sanat eserlerinde kamulaştırma imkanı geldi. Memleket kültürü için önemli görülen eserler üzerindeki haklar, eser sahibinin ölümünden sonra, Bakanlar Kurulu kararıyla kamulaştırılabilecek.

İnternet yasasına da rötuş

En son şubatta değiştirilen internet yasasında da düzenleme yapıldı. Künye bilgilerini eksik yayınlayan sitelere cezada üst sınır 5 kat arttırıldı; fuhuş, kumar gibi katalog suçlardan dolayı yapılan erişim engellemelerinde kararın uygulaması süresi 24 saatten 4 saate indirildi.

Kiralık memurluğa vize

Kamuda memurların yaptığı işler için de ihaleyle hizmet alınmasının yolu açıldı.

Evde çalışan kadınlara sigorta

Ev hizmetlerinde çalışan kadınlar için, kolay sigortalılık sistemine geçildi. 1 ay içinde aynı evde 10 günden az çalışma yapılması durumunda, bankalardan temin edilecek kuponlarla iş kazası sigortası yapılması yeterli olacak. 10 günden fazla çalışmalarda ise, internet üzerinden sigortalılık yapılabilecek.

Adliye çalışanına fazla mesai

İş yoğunluğu fazla mahkemelerde göre yapan memurlar için fazla mesai hakkı tanındı. Ancak fazla mesai ödenecek personel sayısı, mahkemelerde görev yapan personel sayısının yüzde 10’unu geçemeyecek.

Üst düzey memura yol kapalı

Kamuda yargı yoluyla görevine geri dönüş hakkı kazanan memurlar için yargının kararı 2 yıl boyunca uygulanmayabilecek, uygulandığında da aynı göreve değil başka göreve atama yapılacak. Düzenleme sadece daire başkanı ve üstü seviyesindeki memurlar için uygulanacak.

Patronlara kasa affı

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in “25 Aralık soruşturmasında adı geçen işadamlarının kurtarılmak istendiği iddiaları var. Sırf bu algı için pakette olmaması daha doğru” dediği kasa affı, komisyondan aynen geçti. İşadamlarına kolaylık sağlanmış oldu.

SGK primi ve vergi borçlarına af

Araç muayenesini süresinde yaptırmamış olanlar, ödenmemiş gümrük vergileri, para cezaları, mecburi hizmet karşılığında yurtdışına gönderilen ancak bu hizmeti yerine getirmeyen öğrencilerin borçları, SGK prim borçları, vergi borçları af ve yeniden yapılandırma kapsamına alındı. Vergi cezalarının affedilmesine ilişkin düzenleme ise Maliye Bakanı Şimşek’in itirazı sonrası geri çekildi. 20 TL’nin altındaki para cezaları silindi.

Madende çalışana asgari 2268 TL

Linyit ve taşkömürü çıkarılan işyerlerinde yer altında çalışan işçiler için ödenecek maaş brüt 2.268 TL’den az olamayacak. Yeraltında çalışma sürelerine ilişkin sınırlamada ise geri adım atıldı. Soma için getirilen maddelere göre de, Soma’daki maden kazasında ölenlerin yakınlarından birine istihdam hakkı verilecek.

Bucaklar tarih olacak

İllerde bucakların kaldırılması maddesi de eklendi. Bucaklara bağlı belde ve köyler, bucağın bağlı olduğu idari birime bağlanacak.

İşkolu barajı yüzde 1’e inecek

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’na göre, kurulu bulunduğu işkolunda en az yüzde 3 üye şartı, ESK üyesi konfederasyonlara bağlı işçi sendikaları için yüzde 1 olarak uygulanacak.