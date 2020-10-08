Torba yasadan 'performans esaslı program bütçesi' çıktı: 'Artık şehir hastanelerine, köprülere verilen paraları göremeyeceğiz'

Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yasama yılı başlar başlamaz kabul edilen torba teklife göre, bütçe hazırlanırken şehir hastaneleri ve köprüler gibi tartışmalı projelerle ilgili ayrıntılara 'mali karartma' yapılabilecek.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yeni yasama yılı başlar başlamaz görüşülen ve kabul edilen torba tekliften bütçe hazırlanırken tartışmalı projelerle ilgili ayrıntıların gizlenmesini öngören düzenleme çıktı.

Komisyonda maddeleri kabul edilen düzenlemeye göre bütçe hazırlanırken artık proje bazında takip yapılmasının engellendiği ifade edildi. “Performans esaslı program bütçesi” adıyla getirilen düzenlemeye göre bundan sonra bütçe hazırlanırken işleve göre fonksiyonel sınıflandırmanın yapılmayacağı; böylece kamu harcamalarında özellikle proje bazlı yatırımların takibinin zorlaşacağına dikkat çekildi.

Muhalefet partisi üyeleri, düzenlemeyle kamu harcamalarının şeffaflığına gölge düşeceği ve 2003’ten önceki sisteme geri dönüleceği görüşünde.

'Artık hastanelere, köprülere verilen paraları göremeyeceğiz'

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, komisyonda yaptığı değerlendirmede, “Fonksiyonel bütçe çıkarılmış. Yani mali saydamlık ortadan kaldırılıyor. Bundan sonra şehir hastanelerine, köprülere verilen paraları göremeyeceğiz, denetlemeyeceğiz” dedi.

CHP’li Kamil Okyay Sındır değişikliğin bir skandal olduğunu belirterek “Yeni düzenlemede proje bazında bütçeleme bulunmuyor. Bugüne kadar hedefler ve faaliyetler, o faaliyetler kapsamındaki projeler ve projelerin kaynağı görülebiliyordu. Şimdi bu, proje değil, faaliyet bazında bütçe düzenlemesi olacak. Daha genel bir bütçe teklifi gelecek ve sonradan denetleme imkânı kısmen sınırlandırılmış bir şekle dönüşecek” diye konuştu.

Son aylarda köprü ve otoyollarda devletin taahhüt ettiği araç geçiş garantisinin sağlanamaması nedeniyle yüklenici firmalara ödenen garanti ödemelerinin büyüklüğü dikkat çekiyordu.

Kısa süre önce Osmangazi Köprüsü ve Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’na, 2020 yılının ilk yarısına ilişkin 1 milyar 750 milyon TL’yi aşkın ‘garanti ödemesi’ yapılmıştı.

Hazine garantili projelerle, Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca oluşan kamu dış borcunun 1,5 katı kadar döviz taahhüdüne girildiği belirtilmişti.

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