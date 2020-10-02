Devlet, Osmangazi Köprüsü ve İzmir Otoyolu için 1 milyar 750 milyon TL'yi aşkın 'garanti ödemesi' yaptı

Osmangazi Köprüsü ve Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’na, 2020 yılının ilk yarısına ilişkin 1 milyar 750 milyon TL’yi aşkın ‘garanti ödemesi’ yapıldı.

Habertürk’ten Olcay Aydilek’in haberine göre, projeyi işleten Otoyol AŞ’ye araç geçişleri yap-işlet-devret modeliyle verilen ihalede belirlenen araç geçişi garantisinin altında kaldığı için ödeme yapıldı.

Osmangazi Köprüsü ve Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’nu, Otoyol Yatırım AŞ işletiyor. Şirkete 29 Eylül salı günü 1 milyar 750-1 milyar 800 milyon TL arasında bir ödeme gerçekleştirildi. Şirket 2020’nin ikinci yarısına ilişkin garanti ödemesini ise Mart 2021’de kasasında bulacak.

Karayolları, Eylül ayında diğer karayolları müteahhitlerine de yol yapım işlerinden doğan alacakları için 2 milyar TL ödemede bulunmuştu.

Üçüncü köprü için de ödeme yapıldı

Öte yandan Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Kuzey Çevre Otoyolu’nu, İÇTAŞ–Astaldi konsorsiyumu işletiyor. Söz konusu ortaklığa, 2020 yılının ilk yarısında araç geçişlerinin garanti sınırının altında kalması nedeniyle Temmuz ayında 1 milyar 750 TL düzeyinde ödeme yapılmıştı. Yılın ikinci yarısı için 2021 yılı Ocak ayında garanti ödemesi yapılacak.