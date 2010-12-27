-TORBA YASA TASARISI GÖRÜŞMELERİ BAŞLIYOR TBMM (A.A) - 27.12.2010 - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, ''Torba Yasa Tasarısı''nın görüşmelerine yarın başlayacak. Kamuoyunda ''Torba Yasa Tasarısı'' olarak bilinen ''Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'' yarın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak. Tasarı, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, Devlet Bakanı Hayati Yazıcı'nın, 3 Aralıkta komisyona sunumlarının ardından, alt komisyona sevk edilmişti. AK Parti Manisa Milletvekili Recai Berber'in başkanlığında oluşturulan alt komisyon, 3 Aralıktan bu yana çalışmalarını sürdürmüştü. Alt komisyonda, birleştirilen teklif ve verilen önergelerle 150 maddenin üzerine çıkan tasarının yarınki görüşmeleri, alt komisyon raporu üzerinden yapılacak.