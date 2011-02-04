-''TORBA TASARI'' GENEL KURULDA TBMM (A.A) - 04.02.2011 - TBMM Genel Kurulunda, ağırlıklı olarak kamunun vergi ile sosyal güvenlik prim alacaklarını yeniden yapılandıran ve çalışma hayatına ilişkin düzenlemeler içeren ''Torba Tasarı''nın 4. bölümü üzerindeki görüşmeler sürüyor. Değişiklik önergesi üzerine söz alan BDP Bitlis Milletvekili Nezir Karabaş, Bitlis'in Mutki ilçesinde yapılan kazıda toplu halde defnedilmiş insanlara ait kemiklerin bulunduğunu, ancak bu konuda kimsenin bir açıklama yapmadığını savundu. Karabaş, Mutki'de yaşanan olayların açığa çıkarılmaması halinde adaletten bahsedilemeyeceğini söyledi. MHP Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız, AK Parti iktidarının, ülkeyi küresel sermayenin çıkarları doğrultusunda yönettiğini, toplumu yoksullaştırdığını, ''yandaş sermayeyi'' zenginleştirdiğini ileri sürdü. Yıldız, ''Yandaşlarınızın yaptığı yolsuzlukları teşvik ediyorsunuz. Demokrasiyi ayaklar altına aldınız. Demokratik gösterileri yasaklıyor, sonra başkalarına akıl veriyorsunuz'' dedi. CHP İzmir Milletvekili Ahmet Ersin, 768 sayfadan oluşan ''torba tasarı'' kitapçığının ağırlığının bin 666 gram olduğunu, böyle bir yasanın, bu kadar kısa sürede ve gece yarılarına kadar süren çalışmalarla çıkarılmasının doğru olmadığını ifade etti. Komisyon sırasında oturan Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf'ın, muhalefetin verdiği değişiklik önergelerini, içeriğini bilmeden ''katılmıyoruz'' dediğini öne süren Ersin, Kavaf'ın, kendi sorumluluk alanıyla daha yakından ilgilenmesi gerektiğini söyledi. Ersin, defalarca korunma talebine karşı boşandığı eşi tarafından öldürülen Ayşe Paşalı cinayetine ilgililerin engel olmadığını ifade etti. Ahmet Ersin ayrıca, Kadın Statüsü Genel Müdürlüğünce yayımlanan rapora göre 3 milyon 700 bin kadının okuma yazma bilmediğini söyledi. Bunun üzerine söz alan Bakan Kavaf ise Ersin'in, tasarıdaki düzenlemelerle ilgili bilgi sahibi olmadığı yönündeki iddialarının doğru olmadığını belirterek, ''Anayasanın değiştirilen 10. maddesi çerçevesindeki uyum yasaları Bakanlığım tarafından hazırlandı. Talihsizlik şu ki Sayın Vekilimiz bunlarla ilgili Bakanlığımın herhangi bir bürokratı ya da benimle görüşmeden hakkımda fikir beyan etti. Tasarıyla ilgili herhangi bir dahilimin olmadığı şeklinde fikir beyan etmesi, kendisinin acziyetinin ifadesidir'' diye konuştu. Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünün yayımladığı rapora da değinen Kavaf, AK Parti iktidara geldiğinde Türkiye'de kadın nüfusunun yüzde 16'sının okuma yazma bilmediğini, ancak şimdi kadın okur yazarlık oranının yüzde 98'lere çıktığını söyledi. Kavaf, Türkiye'de okur yazar olmayan kadın nüfusunun yüzde 50'sinden fazlasının 65 üstünde olduğunu, bunların öğrenme motivasyonunu kaybetmiş, herhangi bir eğitim kurumuna devam etme ihtimali olmayan nüfusu oluşturduğunu belirtti. Bakan Kavaf, bunun dışında okuma yazma kadınların eğitimi konusunda çalışmaların sürdüğünü kaydetti. Ersin'in eleştirilerini haksız bulan Kavaf, ''Kendilerinin kadınların statüsünü iyileştirme adına daha iyi çalışmaları varsa buyursun getirsinler, biz hepsini konuşmaya açığız'' dedi. Tasarı üzerindeki görüşmeler sürüyor.