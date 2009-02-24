Topuklu ayakkabılar ayak sağlığını bozuyor



Yaş ilerledikçe daha az tercih ediliyor

Sürekli giyenlere doktordan öneriler

Topukludan vazgeçmem diyenlerden misiniz?

Amerikan Hackensack Üniversitesi direktörü Doktor Morris Morin topuklu ayakkabıların kadın sağlığını tehdit ettiğini söyledi. Morin “Uzun süreli olarak kullanıldığında, topuklu ayakkabılar çok acı verici olabilir. Özellikle topuk ve bileklere verdiği zarar gittikçe artar. Bunun psikolojik açıdan da kötü yanları bulunuyor. Amerikan Pediyatri Derneği ile yaptığımız bir araştırmada, topuklu ayakkabından vazgeçemeyen kadınların yüzde 42’isinin acı hissettikleri fakat görünüşün daha önemli olduğunu belirtiyor. Bu, üzerine düşünülmesi gereken bir konu” dedi.Uzmanlar ayakların yaşlanma ile birlikte çok değiştiğini de belirtiyorlar. 20’lerinde ve 30’larında daha az tehlikeli olan topuklu ayakkabı giymek, 40’lı ve 50’li yaşlarda daha nadiren tercih edilmelidir. Yaşlandıkça ayaklarınızı koruyan yağ depozitlerinin oluşumu yavaşlar ve azalır.Topuklu veya topuksuz, eğer ayağınızın doğal şeklinden daha farklı bir yapıya sahip ayakkabı giyerseniz bu acı yaratır. Fazla sıkı olması ağrı, fazla bol olması da burkulma riskiyle karşı karşıya bırakır. Topuklu ayakkabının ekstra zararı ise, vücudunuzun bütün ağırlığını topuklarınız üzerinde toplamanız, onları taşıyabileceklerinden daha ağır bir görevle tek başlarına bırakmanızdır. Topuklu ayakkabı, direkt olarak ayakta parmağın üzerindeki baskı şişliği olarak adlandırılan bunyona neden olmaz, fakat oluşması için yardım eder. Bu anormal kemiksi şişlikler önce başparmak ile başlar ve diğer parmakları zorlar. Böylesi bir durumda, başparmağınız doğal yerini değiştirir ve bu da ağrıya neden olur. Bu durumda ayak başparmağınız ayağınızın dışına doğru taşarak normal profilinden ayrılır ve ağrıya neden olur. Ayaklardaki kırışıklıkları yok etmek silikon enekte edilmesine de kesinlikle karşı olan Dr. Morin, bu tarz operasyonların sonuçlarının riskli olduğunu belirtiyor. Özellikle silikon enjekte edilmiş bir ayağın topuk üzerinde tüm vücut ağırlığını taşıması da ayrıca tehlikeli.Sneaker tarzı spor ayakkabıları tercih etmeyerek, zararlarını okuduktan sonra, topuklu ayakkabıdan yine de vazgeçemem diyorsanız önerilere kulak verin...1. Olabilecek en uygun topuklu ayakkabıyı tercih edin. Bunun anlamı topuk dışında, ayakkabının iç konforu size uygun olsun. En azından topuğunuz ve yer seviyesi arasına bir cep telefonu sığmasın!2. Silikon tabanlardan kullanabilirsiniz. Olası kayma ve düşme durumlarında, şoklara karşı olan emme gücü sayesinde ayağınız için iyi bir koruyucu olacaktır.3. Kalın topukları tercih edin. Ayakkabınızın topuğu ne kadar kalın olursa, üzerinde taşıdığı ağırlığı yayma konusunda daha başarılı olur. Aynı zamanda aşil tendonunuz ile ilgili olası sorunların da büyümesini engelleyebilir.4. Ayağınız ağrımaya başlarsa bir pediyatriste görünün. Ona sorunlarınızı anlatın ve ağrınızı sakın hafife almayın.