Toptan'dan dil formülü

Toptan, tutanaklarda Kürtçe'nin "bilinmeyen dil" şeklinde yazılması eleştirisine "Türkçe olmayan dil" formülü buldu..



TBMM'deki bütçe görüşmelerinin son gününde TBMM Başkanı Köksal Toptan, oturumlarda DTP'li milletvekillerinin gündeme getirdikleri Kürtçe'nin tutanaklara "bilinmeyen dil" şeklinde yazılması eleştirilerine çözüm buldu. DTP'li milletvekillerinin kürsüde yaptıkları Kürtçe konuşmaların tutanaklara 'bilinmeyen dil' olarak yazılması şikayetlerini hatırlatan Toptan, şöyle dedi: "Burada Türkçe konuşulmak zorunda. Anlaşılmayan bir dille konuşulduğunda tutanaktakiler 'anlaşılmayan bir dil' diye yazıyorlar. Bundan sonra 'Türkçe olmayan bir dil' olarak yazılmasında yarar var. Arkadaşlarımdan rica ediyorum, o şekilde yazsınlar. Öyle olursa daha yumuşak olur." DTP'li milletvekillerinin, "İngilizce konuşmalar tutanaklara geçiyor" diye itirazlarını sürdürmeleri üzerine Toptan, "O diller anında simultane çeviri yapılıyor. Burada iki değerli arkadaşımız güzel gerekçelerle bütçeyi eleştirdiler. Birbirimizi anlayacak dili kullanmalıyız. Arkadaşlarımızın bu konuda hassas olmalarını rica ediyorum" dedi.



YURTDIŞI GEZİLER

Toptan, DTP'lilerin yurtdışı gezilerine götürülmediğine ilişkin şikayeti üzerine de, şu açıklamayı yaptı: "Başkanın yurtdışı gezilerini düzenleyen bir kanun var, o kanuna göre grupları, güçleri oranında temsil eden bir heyet, Başkana refakat eder. Meclis Başkanı geziye giderken, 3 kişi AK Parti'den, diğer iki kişi de CHP ve MHP'den oluyor. Özel yasada hüküm belli. DTP'lilerin gidebilmesi için 21 kişilik meclis heyeti olması gerekiyor. Sayın Sakık biliyor, Amerika ve Almanya gezisi önerdim. İkisine de gelmediler. Mevcut yasa varken yapabileceğimiz bir şey yok. Yurtdışına giderken DTP'lilerin yanımda olmasından rahatsız olmam mümkün mü. İdari mahkeme kararıyla yasada değişiklik yaptırırsanız memnun olurum."