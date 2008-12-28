Toptan'dan dil formülü

Toptan, tutanaklarda Kürtçe'nin "bilinmeyen dil" şeklinde yazılması eleştirisine "Türkçe olmayan dil" formülü buldu..
TBMM'deki bütçe görüşmelerinin son gününde TBMM
Başkanı Köksal Toptan, oturumlarda DTP'li milletvekillerinin gündeme
getirdikleri Kürtçe'nin tutanaklara "bilinmeyen dil" şeklinde yazılması
eleştirilerine çözüm buldu. DTP'li milletvekillerinin kürsüde
yaptıkları Kürtçe konuşmaların tutanaklara 'bilinmeyen dil' olarak
yazılması şikayetlerini hatırlatan Toptan, şöyle dedi: "Burada Türkçe
konuşulmak zorunda. Anlaşılmayan bir dille konuşulduğunda
tutanaktakiler 'anlaşılmayan bir dil' diye yazıyorlar. Bundan sonra
'Türkçe olmayan bir dil' olarak yazılmasında yarar var. Arkadaşlarımdan
rica ediyorum, o şekilde yazsınlar. Öyle olursa daha yumuşak olur."
DTP'li milletvekillerinin, "İngilizce konuşmalar tutanaklara geçiyor"
diye itirazlarını sürdürmeleri üzerine Toptan, "O diller anında
simultane çeviri yapılıyor. Burada iki değerli arkadaşımız güzel
gerekçelerle bütçeyi eleştirdiler. Birbirimizi anlayacak dili
kullanmalıyız. Arkadaşlarımızın bu konuda hassas olmalarını rica
ediyorum" dedi.
YURTDIŞI GEZİLER
Toptan,
DTP'lilerin yurtdışı gezilerine götürülmediğine ilişkin şikayeti
üzerine de, şu açıklamayı yaptı: "Başkanın yurtdışı gezilerini
düzenleyen bir kanun var, o kanuna göre grupları, güçleri oranında
temsil eden bir heyet, Başkana refakat eder. Meclis Başkanı geziye
giderken, 3 kişi AK Parti'den, diğer iki kişi de CHP ve MHP'den oluyor.
Özel yasada hüküm belli. DTP'lilerin gidebilmesi için 21 kişilik meclis
heyeti olması gerekiyor. Sayın Sakık biliyor, Amerika ve Almanya
gezisi önerdim. İkisine de gelmediler. Mevcut yasa varken
yapabileceğimiz bir şey yok. Yurtdışına giderken DTP'lilerin yanımda
olmasından rahatsız olmam mümkün mü. İdari mahkeme kararıyla yasada
değişiklik yaptırırsanız memnun olurum."