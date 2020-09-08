Toplumda Koronavirüs'e yakalanma oranı yüzde 1.2 iken, sağlık çalışanlarında yüzde 11.5

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Başkanı Dr. Gürsel Özer, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 29 bin 865 sağlık çalışanının Covid-19’a yakalandığı bilgisini verdiğini anımsatarak buna göre toplumda hastalığa yakalanma oranı yüzde 1.2 iken sağlık çalışanlarında yüzde 11.5 olduğunu kaydetti.

Özer, “İyileştirmeler alkışı hak ediyor ancak pandemi ve çalışan motivasyonumuz açısından her türlü mücadele ve iyileştirme girişimine devam edeceğiz” dedi.

"Kabul edilemez"

Cumhuriyet'ten Sibel Bahçetepe'nin haberine göre, son bir haftada 9 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini anımsatan Özer, “Alınan her türlü koruyucu önleme rağmen sağlık çalışanlarının büyük bir risk altında olduğu aşikâr. Aile hekimliği çalışanlarına detayları bakanlık tarafından belirlenerek verilecek ek ödemenin, mart ayından bu yana devam eden ve ne kadar süreceği belli olmayan pandemi dönemi için 3 ay süre ile sınırlandırılmış olması, sağlık çalışanlarınca kabul edilebilir bir yaklaşım değildir. Yapılacak ödemenin pandemi süresi boyunca koruyucu sağlık sunumu baz alınarak yapılması gerekliliktir” diye konuştu.

"Kesintiler iade edilmeli"

Özer, Covid-19 nedeniyle hasta olan aile hekimliği çalışanlarının yaşadıkları sıkıntılı sürecin yanı sıra Aile Hekimliği ve SGK Kanunu gereğince çifte para kesintisi uygulamasına tabi olduğunu anlatırken, “Yeni süreçte, yönetmeliğin 4. maddesi bakanlıkça belirlenen bulaşıcı hastalıklar kaynaklı iş göremez raporlarını çalışma günü olarak saymış ve ücret kesintisini ortadan kaldırmıştır. Bu olumlu değişim, geçmiş süreci kapsamalı ve hastalıktan dolayı para kesintisi yapılanlara ücretleri iade edilmeli ve uygulama sadece Covid-19 ile sınırlı kalmamalıdır. Bu haliyle bile sürecin en başında yaptığımız talebe verilen olumlu yanıt camiamızda memnuniyet yaratmıştır” değerlendirmesinde bulundu.