Toplu taşıma ve konaklama tesislerinde HES kodu zorunluluğu getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre Koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma ve konaklama tesislerinde HES zorunluluğu getirildi.

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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine 'Şehir içi toplu ulaşımda HES kodu sorgulama' ve 'Konaklama tesislerinde HES kodu zorunluluğu' konulu iki ayrı genelge gönderdi. 'Şehir içi toplu ulaşımda HES kodu sorgulama' genelgesi kapsamında; şehir içi toplu ulaşım araçlarında kişiye özel elektronik/akıllı seyahat kart sistemleri, Sağlık Bakanlığı’nın Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasına entegre olacak." denildi.

Açıklamada, "Entegrasyon ile Covid­19 tanılı ya da temaslısı olanların varsa kişiselleştirilmiş seyahat kartları, izolasyon süresi boyunca otomatik olarak askıya alınacak. Covid­19 tanılı ya da temaslısı olan ve izolasyonda olması gerektiği halde toplu ulaşım aracı kullananlar hakkında suç duyurusunda bulunulacak. 'Konaklama tesislerinde HES kodu zorunluluğu' genelgesi kapsamında bugünden itibaren kamu ve özel tüm konaklama tesislerine kabullerde HES kodu zorunluluğu getirildi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"HES kodu sorgulaması, müşterilerin konaklama tesisine kabulü sırasında yapılacak ve sorgulama sonucunda herhangi bir risk bulunmayan (tanılı ya da temaslı olmayan) kişilerin tesise kabul işlemleri gerçekleştirilecek. Sorgulamalarda Covid-19 tanısı konulan ya da temaslısı olduğu anlaşılan müşteriler, “Güvenli Turizm Sertifikası” uygulaması gereği oluşturulan “misafir izolasyon odalarına” yerleştirilecek.

“HES kodu sorgulaması yapılmaksızın veya sorgulama sonucuna göre kabul edilmemesi gereken müşterilerinin konaklamasına izin veren tesisler 10 gün süre ile faaliyetten men edilecek” Misafir izolasyon odalarının sayıca yetersiz kaldığı durumlarda ise Vali/Kaymakamlarca gerekli tedbirler alınacak.