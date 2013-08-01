Toplu sünnet sakıncalı

Yaz aylarında sık tercih edilen toplu sünnetin sakıncalı olduğunu belirten Çocuk Cerrahı Dr. Cem Kara, aletlerin tıbbi temizliğinin sağlanmasının çok güç olduğunu, çocukların psikolojisinin olumsuz etkilenebileceğini ve kanla bulaşan hastalık riskinin arttığını söyledi.

Telafisi mümkün olmayan hasarlar oluşabilir

Çocuğun cinsel organına müdahale edildiğinden sünnetin ehil ellerde yapılmasının önemini vurgulayan Kara, “Çünkü çocuğun tüm geleceğini etkileyecek, cinsel yaşamında olumsuzluklara neden olabilecek sıkıntılar doğabilir. Bu yanlış işlemlerin belki bir kısmı düzeltilebilir ancak bir kısmı da örneğin; penisin baş kısmının kesilmesi gibi durumların telafisi mümkün değildir” dedi.

Çocukların birbirlerini görmeleri çok yanlış Sakarya Tabip Odası Başkanı ve Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Dursun Bostancı da, toplu sünnetlerde çocukların yan yana sünnet edilmesinin sakıncalı olduğunu söyledi. Bostancı, “Korku nedeniyle ağlayan çocuklardan olumsuz etkilenmeler kaçınılmazdır. Çocukların bozulacak olan psikolojik halleri ilerideki yıllarda o çocuğun cinsel yaşamında ciddi yıkımlar yapabilir.” uyarısında bulundu.

Bulaşıcı hastalıklar açısından çok riskli

“Toplu sünnetin adı bile rahatsızlık veriyor. Bu çok özel ve mahremiyeti olan bir işlem, çocuklar üzerindeki etkisi de çok olumsuz oluyor” diyen Dr. Kara, toplu sünnete karşı olmasının tıbbi gerekçelerini şöyle anlattı:

“Yüzlerce çocuk aynı gün ameliyat edilebiliyor. Bu ortamda ameliyat malzemesinin sterilizasyonunu sağlamak çok zor. Bu kadar fazla çocuğa sağlıklı koşullarda sünnet hizmeti verebilmek kolay değil. Kanla bulaşan hastalıklar, çevreden gelen enfeksiyonlar söz konusu olabiliyor. Çocuk bu hastalıklara yakalandığında çok ciddi sorunlar olabilir. Toplu sünnet psikolojik açıdan da kötü etkiler yaratabiliyor. Kullanılan aletlerin kişiye özel olması lazım, her defasında temizlenmiyorsa bu aletler kanla bulaşan hastalıklara davetiye çıkarır.”