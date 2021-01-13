Toplu aşılamaya geçilen İngiltere'de süper marketler aşılama merkezi olarak hizmet verecek

Yeni tip Koronavirüs'e karşı aşılamayı ilk başlatan ülkelerden Britanya'da toplu aşılamaya geçilmesinin ardından süper marketlerde de aşı yapılacak. İlk olarak ASDA'nın Birmingham mağazasının içindeki eczane, aşılama merkezi olarak hizmet verecek.

Sputnik'te yere alan habere göre Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) İngiltere, aşılama merkezi olarak çalışacak ilk süper market zinciri olacak ASDA'nın Birmingham mağazasının içindeki eczane bölümünde bir aşı merkezi işletileceğini, merkezin, ASDA’nın eczacı nitelikli personeli tarafından yönetileceğini duyurdu.

ASDA'nın ilk birimi, haftada 7 gün boyunca günde 250 doz aşı yapma kapasitesiyle işe başlayacak, 08.00-20.00 arası aşılama yapacak. ASDA eczane çalışanları, eksi 70 derecede saklanılması gereken BioNTech-Pfizer aşısını hükümetin belirlediği öncelikli gruplara uygulayacak.

Birmingham mağazasındaki eczane bölümünde oluşturulacak merkezde aşı olabilmek için NHS aracılığıyla randevu alınması gerektiğini belirten ASDA, aşı merkezlerine doğrudan başvuru yapılmaması için uyarıda bulundu.

Süper market zinciri, kendi giyim markası George'un satıldığı bölümleri aşılama merkezine çevirmek için yatırım yaptığını da duyurdu.

ASDA, BioNTech-Pfizer aşısından sonra kullanıma sokulacak Oxford-AstraZeneca aşısının yapılması için de marketler içindeki 238 eczanesinin çalışanlarıyla birlikte kullanılmasını NHS İngiltere'ye teklif ettiğini açıkladı.

ASDA İcra Kurulu Başkanı Roger Burnley, "Bu hizmeti sunmaktan gurur duyuyoruz. NHS ve hükümet tarafından yürütülen aşılama programının yaygınlaştırılmasına yardımcı olmak için elimizden gelen her şeyi yapmak istiyoruz" dedi.