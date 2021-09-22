Toplamda 223 öğrenci yurdu var: İktidara yakın vakıflara bu yıl 173 milyon lira ödenecek

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün (KYGM) yurt kapasitesinin yetersizliği ile birlikte ev kiralarının da yükselmesi, “iktidar yanlısı” yurtları öne çıkardı. Devletten, öğrenci başına barınma ve beslenme yardımı alan bu yurtlar, tanıtımlarını “devlet destekli” ifadeleriyle sürdürüyor. İktidara yakınlığı ile bilinen İlim Yayma Cemiyeti’nin 107, TÜRGEV’in 18, TÜGVA’nın 38 ve Ensar Vakfı’nın 60 yurdu bulunuyor. Sayıları 223’e ulaşan yurtlar için söz konusu dernek ve vakıflara, bu yılın 9 ayında devlet tarafından 173 milyon 704 bin lira aktarılacak.

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre; yönetim kurulunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başdanışmanlarından İsrafil Kışla’nın olduğu İlim Yayma Cemiyeti’nin, çeşitli illerde toplam 107 yurdu var. Birinin kapasitesi bilinmemekle birlikte 106 yurdun öğrenci kapasitesi 14 bin 463. Cemiyete, tüm yurtlarının kapasiteleri dolması durumunda geçen yılın ücreti üzerinden bir ay için 9 milyon 400 bin 950 lira ödenecek. 9 ay yapılan yardım ise toplam 84 milyon 608 bin 550 liraya ulaşacak.