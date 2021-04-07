Toplam vefat sayısı 32 bini geçti, Gökhan Özoğuz isyan etti: Bugün yemeyi içmeyi bırakıp 85 milyonu aşılamalıyız

Türkiye'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 211 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 32 bin 667'ye yükseldi. Son 24 saatte tespit edilen 49 bin 584 yeni vaka ile toplam vaka sayısı da 3 milyon 579 bin 185 oldu. Açıklanan günlük vaka sayısı, Sağlık Bakanlığı'nın şimdiye kadar açıkladığı en yüksek günlük sayı oldu. Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz Koronavirüs’te toplam vefat sayısının 32 bine ulaşmasının ardından aşılamadaki yavaşlığı eleştirdi.

Özoğuz konu ile ilgili tepkisini sosyal medyadan yaptığı, “1 seneyi aşkın zamanda 32.000 insan bu virüsten vefat ettiyse, bugün yemeyi içmeyi bırakıp 85 milyonu aşılamalıyız” paylaşımıyla dile getirdi.

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