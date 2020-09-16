"Toplam pozitif vakaların yüzde 10’unu sağlık çalışanları oluşturuyor"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, pandeminin başından bu yana Koronavirüs nedeniyle vefat eden sağlık personeli sayısını 52, Covid-19’a yakalanan sağlık çalışanı sayısını ise 29 bin 865 olarak açıkladı.

ATO’nun verilerine göre de, beşi 12 ve 13 Eylül’de olmak üzere 39’u hekim toplam 90 sağlık çalışanı bu mücadelede yaşamını yitirdi.

Milliyet’e konuşan Ankara Tabip Odası (ATO) Genel Sekreteri Dr. Muharrem Baytemur, Bakan Koca’nın 52 sağlık çalışanın hayatını kaybettiğine yönelik açıklamasını hatırlatarak, “Bakanın açıkladığı gün bizim elimizdeki verilerde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızın sayısı 73’tü. Şimdi 90’a ulaştı. Sağlık çalışanlarımız bütün pozitif vakaların yüzde 10’u civarında” dedi.

"Hastanenin temizlik işçisi, güvenlik işçisi, aşçı; hepsi sağlık çalışanı"

Hayatını kaybeden 90 sağlık emekçisinin bilgisinin teyitli olduğunu söyleyen Baytemur, “Sağlık çalışanlarının sayısı 1 milyonun üzerinde. Biz bunu tabii ki temizlik işçisi, güvenlik işçisi, aşçı... Bütün hepsini dahil ederek değerlendiriyoruz. İki gün önce Sağlık Bakanlığı’nın deposunun başşöförü Covid-19 nedeniyle vefat etti. O da bir sağlık çalışanı. Verilerimizde eksiklikler de olabilir tabii ki. Uç noktalarda, taşrada bize ulaşmayan veriler de olabilir. Ama 90 teyit edilmiş rakam” diye konuştu.

Türk Eczacıları Birliği Başkanı: Pandemi mücadelesinde bugüne kadar 10 eczacımızı ve 2 eczane çalışanımızı kaybettik

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak da hemen her gün eczacıların ve eczane çalışanlarının Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını ve yaşamlarını kaybettiğini öğrendiklerini belirterek, “Pandemi mücadelesinde bugüne kadar 10 eczacımızı ve 2 eczane çalışanımızı kaybettik” bilgisini verdi.

Vaka sayısındaki artışla birlikte eczanelerin iş yükünün de arttığını vurgulayan Çolak, bununla birlikte bulaş riskinin de doruğa çıktığını kaydetti.

Pandeminin ilk sürecinde Covid-19 pozitif hastaların, ilaçlarını yalnızca hastanelerden ve pandemi eczanesi ilan edilen eczanelerden temin edilebildiğini hatırlatan Çolak, “Ancak şu anda Covid-19 pozitif hastalar tüm eczanelere gelebiliyor. Bu durum hem eczane çalışanlarımızı, hem de diğer hastalarımızı riske atıyor. Bulaş riski katlanıyor” vurgulamasını yaptı.